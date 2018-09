Piana



Al Parco Pandora di Segromigno in Monte un mercatino dell'artigianato e della manualità

mercoledì, 12 settembre 2018, 13:21

Giovani protagonisti dell'esposizione di manufatti che domani, giovedì 13 settembre, animerà il parco Pandora a Segromigno in Monte. Dalle 8 alle 19 si svolgerà infatti l'iniziativa "A Pandora i ragazzi incontrano l'artigianato" curata, nell'ambito del progetto "Alternanza scuola lavoro", da alcuni studenti del liceo scientifico "Majorana" di Capannori. Il Centro Commerciale Naturale "Indiana e dintorni", con la collaborazione del Comune di Capannori, della Camera di Commercio di Lucca e dell'Isiss Piana di Lucca, ha seguito i ragazzi nella progettazione e nell'organizzazione dell'appuntamento.

Al mercatino i cittadini potranno trovare oggetti realizzati manualmente in legno e gesso, oltre a ricami, decorazioni, dipinti, stoffe, giochi, pupazzi, costruzioni in pietra e macchine fotografiche d'epoca, che sono stati messi a disposizione dai commercianti. Per i bambini alle ore 16 ci sarà un laboratorio di lavorazione del gesso e a seguire la merenda.