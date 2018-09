Al via il concorso gastronomico nazionale "Il piatto forte"

Altri articoli in Piana

venerdì, 7 settembre 2018, 15:15

Un vero e proprio villaggio dedicato alle associazioni di protezione civile di Capannori. Sarà allestito domani, sabato 8, e dopodomani, domenica 9, alla Festa dell'Aria all'aeroporto di Capannori

venerdì, 7 settembre 2018, 11:59

Saranno Livorno – Pistoiese e Fiorentina - Tau le due semifinali del 24esimo Trofeo Memorial Antonio Cordischi, in programma lunedì 10 e martedì 11 settembre. Questo l’esito dei quarti di finale che si sono disputati ieri, giovedì 6 settembre, allo stadio di Altopascio

venerdì, 7 settembre 2018, 10:53

Si svolgerà in campo neutro, domani alle 21, il debutto stagionale del Bama Altopascio in Coppa Toscana. I ragazzi di coach Novelli affronteranno il Cmc Carrara (C SIlver), non in terra marmifera per indisponibilità palasport ma alla Palestra Tommasi di Pietrasanta

giovedì, 6 settembre 2018, 16:59

Il centro destra di Capannori chiede una modifica al regolamento urbanistico che permetta al consiglio comunale di poter valutare ogni eventuale richiesta di cambio di destinazione d’uso per edifici, come in questo caso capannoni, relativamente ad attività religiose

giovedì, 6 settembre 2018, 14:41

Sono sedici le mongolfiere provenienti da varie parti d'Italia e dall'estero che dal 7 al 9 settembre nell'ambito della Festa dell'Aria 2018 in corso di svolgimento all'Aeroporto di Capannori, parteciperanno al Trofeo Aerostatico Internazionale di mongolfiere 'Città di Capannori'

giovedì, 6 settembre 2018, 14:31

Un’occasione per scoprire un aspetto inedito del lago di Sibolla che lo lega alla storia di Altopascio. Questo lo spirito del doppio appuntamento dal titolo “Scoprire il Sibolla – Sulle tracce dei pellegrini medievali lungo la via Francigena”