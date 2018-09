Al via la nuova stagione cinematografica di Artè

Altri articoli in Piana

giovedì, 20 settembre 2018, 17:38

Comunicato congiunto dei partiti di centrodestra del comune di Capannori sulle indiscrezioni apparse recentemente circa il nominativo del possibile futuro candidato a sindaco

giovedì, 20 settembre 2018, 16:49

Partiranno entro l'anno i lavori per la sistemazione della frana di via del Giardinetto a Marlia. Oggi la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento che sarà finanziato con un mutuo di 180 mila euro

giovedì, 20 settembre 2018, 15:33

Da questa mattina il presidente del consiglio comunale ha 20 giorni di tempo per procedere a convocare la seduta. In difetto interverrà, ai termini di legge, il prefetto

giovedì, 20 settembre 2018, 11:58

La Banda Spettacolo “La Campagnola” di Marlia organizza, come ogni anno, i corsi di musica e majorette ad orientamento bandistico. Per quanto riguarda il corso di musica, questo è aperto a tutti senza limite di età e si possono imparare a suonare i seguenti strumenti: tromba, trombone, sax, clarinetto, flauto,...

giovedì, 20 settembre 2018, 10:35

Sarà l’attrice empolese Isabella Vezzosi a presentare la seconda edizione del Tuscany Web Fest, ideato e diretto da Emanuel Nencioni e Michela Nardi, che ha inizio da domani fino a domenica a Porcari alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi e all’auditorium Da Massa della Fondazione Cavanis

giovedì, 20 settembre 2018, 09:48

Con l’Open Day, in programma sabato 22 dalle 16,30 al Palasuore di via Carrara, entra nel vivo l’attività del Basket Femminile Porcari. Gli allenamenti, sia per il settore agonistico che per il minibasket, in realtà sono iniziati già da diverse settimane, addirittura dalla fine di agosto, ma l’Open Day è...