Anche Altopascio ha aderito a "Puliamo il Mondo"

Altri articoli in Piana

domenica, 30 settembre 2018, 10:30

Nei locali di via della Chiesa, oltre alla sede politica trovano posto lo spazio "Il Rapace" e la sede della raccolta alimentare che CasaPound porta avanti da tre anni in favore delle famiglie italiane in difficoltà

sabato, 29 settembre 2018, 18:41

Non le manda a dire il capogruppo in consiglio comunale de La Porcari che vogliamo Riccardo Giannoni che attacca la maggioranza accusandola di voler assumere spesso il ruolo della vittima

sabato, 29 settembre 2018, 18:10

E' stata festa grande questa mattina (29 novembre) all'auditorium di Porcari in occasione della premiazione che l'amministrazione comunale ha voluto dedicare alle coppie porcaresi che hanno tagliato l'ambito traguardo dei 50 anni di matrimonio

sabato, 29 settembre 2018, 17:42

Torna la rassegna "Percorsi di Pedagogia Globale - Nuove Consapevolezze" promossa dal comune di Capannori e dall'associazione Paideia. In programma ci sono conferenze e presentazioni di libri che si svolgeranno a ottobre e novembre, cui seguiranno altri appuntamento nei mesi successivi

sabato, 29 settembre 2018, 13:23

Ogni paese di Capannori avrà un parco con giochi per bambini, una zona a verde, tavolini e panchine. È questo l'obiettivo del piano predisposto dall'amministrazione comunale che entra subito nel vivo grazie a un primo progetto da 250 mila euro approvato dalla giunta guidata dal sindaco Luca Menesini

sabato, 29 settembre 2018, 13:03

Grazie all'orario continuato che entrerà in vigore da lunedì 1° ottobre, la farmacia che si trova sulla via Romana, a Badia Pozzeveri (vicino al supermercato Pam), sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 (le aperture domenicali saranno invece regolate in base ai turni annuali)