Ancora incendi: ora brucia a Vecchiano e Massarosa

mercoledì, 26 settembre 2018, 13:11

Entra nel vivo il progetto "Circularifood" per realizzare il piano intercomunale del cibo, ossia un insieme di azioni per migliorare la produzione, la distribuzione e il consumo di alimenti che garantiscono il diritto all'alimentazione per tutta la popolazione

mercoledì, 26 settembre 2018, 12:45

È anche grazie al prezioso contributo di Ascit servizi ambientali spa che, da sabato scorso e fino al 6 ottobre, tanti volontari stanno scendendo in campo aderendo all’iniziativa “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente Capannori e Piana Lucchese

mercoledì, 26 settembre 2018, 12:12

Doppio appuntamento sabato 29 settembre a Capannori. In occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale alle ore 21.15 al teatro Artè si svolgerà il concerto "Il dovere della Memoria" che vederà protagonisti la corale "Giacomo Puccini" di Camigliano diretta da Luigi Della Maggiora e il Coro Brianza di...

mercoledì, 26 settembre 2018, 10:36

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che domani e venerdì effettuerà la seconda parte dell’intervento di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico di Capannori, località San Gennaro, iniziato lunedì scorso con i lavori propedeutici

mercoledì, 26 settembre 2018, 10:22

La Fraternita di Misericordia di Marlia ha avuto due progetti approvati per il servizio civile universale per un totale di 12 posti disponibili. Il primo progetto "Sos Vita" riguarda il servizio di intervento sanitario svolto in convenzione con la Asl con otto posti, mentre il progetto "Rsa Restiamo Sempre Attivi"...

martedì, 25 settembre 2018, 15:21

L’anno scolastico 2018/2019 a Capannori inizia all’insegna dell’unità, della condivisione e della collaborazione fra le scuole. I dirigenti e i docenti dei quattro istituti comprensivi di Capannori, San Leonardo in Treponzio, Lammari e Camigliano si sono infatti dati appuntamento giovedì 27 settembre alle ore 16.30 nell’auditorium di San Romano a...