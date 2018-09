Angelini (Pd): "Lavorazione di carote via dal centro di Lammari"

Altri articoli in Piana

sabato, 15 settembre 2018, 09:56

In questo bislacco calendario di Coppa Toscana, dove il Cmc Carrara gioca due gare su tre in casa (di cui una però in campo neutro), Lucca tutte e tre tra le mura amiche, Bama e Audax Carrara invece due fuori ed un in casa, c'é una piccola emozione.

venerdì, 14 settembre 2018, 16:43

È quanto ha stabilito l'amministrazione comunale visto che la zona dove si trovano i due plessi è interessata da lavori di risanamento fognario che comportano modifiche alla circolazione dei mezzi

venerdì, 14 settembre 2018, 15:47

Il taglio del nastro è fissato per le 16 di domani, sabato 15, in piazza della Magione con la banda “Giuliano Zei” di Altopascio, che inaugurerà l'evento, e i panificatori di Panitaly che inizieranno a impastare e sfornare fino a sera, per riprendere poi il giorno seguente, la domenica, dalle...

venerdì, 14 settembre 2018, 15:18

Si chiama Melania Bellinelli, la karateka quindicenne, già cintura nera, premiata dall'amministrazione comunale di Montecarlo per i successi conseguito nell'attività sportiva . Residente in località Gossi, nel comune di Montecarlo, Melania frequenta il liceo scientifico sportivo iti E. Fermi di Lucca

venerdì, 14 settembre 2018, 14:19

100mila euro.Undici nuovi monitor in alcune stazioni del bacino della Lucchesia per le informazioni di viaggio. Di seguito dove sono stati installati i nuovi monitor

venerdì, 14 settembre 2018, 10:10

Il direttivo comunale di Fratelli d'Italia di Capannori denuncia le condizioni in cui versa il vecchio cimitero di Marlia e chiama in causa l'amministrazione comunale