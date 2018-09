Area Sanitaria Europa e Alliance Farmacie Comunali insieme al servizio dei cittadini

Altri articoli in Piana

sabato, 8 settembre 2018, 15:58

Che fine ha fatto la mongolfiera rossa con la scritta Capannori, acquistata e “mantenuta” dal comune di Capannori a suon di decine di migliaia di euro? E’ quello che si sono chiesti i consiglieri di opposizione Martinelli e Celli di Alternativa Civica

sabato, 8 settembre 2018, 14:48

Nata a Vinci (in provincia di Firenze), ma da sempre residente nel comune di Montecarlo, ha 42 anni. Lavora come biologa nutrizionista e come insegnante di scienze e matematica

sabato, 8 settembre 2018, 14:44

Fra pochi giorni verranno smontati i cantieri allestiti nel corso dell’estate nelle scuole di Altopascio, che saranno più accoglienti e funzionali quando il 17 settembre centinaia di ragazzini altopascesi varcheranno il portone di ingresso per cominciare un nuovo anno scolastico

sabato, 8 settembre 2018, 14:27

Tra gli eventi di maggiore rilievo il Balloon Glow in programma questa sera e il volo vincolato in mongolfiera che si terrà domani. Novità di quest'anno il Villaggio della Protezione Civile

sabato, 8 settembre 2018, 14:14

Il grande calcio a Lucca fa rima con Inter Fc. Imperdibile opportunità per tutti i piccoli aspiranti giocatori del domani: la Scuola calcio Inter, con base al centro sportivo Sandro Vignini di Lucca, aprirà per una settimana le proprie porte a tutti i bambini che avranno voglia di mettersi in...

sabato, 8 settembre 2018, 10:46

Ieri pomeriggio l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti insieme al presidente dell'associazione Cesare Del Pellegrino, alla presenza degli atleti di karate , ha compiuto un sopralluogo alla palestra per verificare l'intervento realizzato