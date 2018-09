Piana



Bama impegnato nei quarti di Coppa Toscana

venerdì, 28 settembre 2018, 12:17

Bama in campo domenica pomeriggio, PalaBetti di Castelfiorentino. Avversario, appunto, l'ABC Castelfiorentino che si é qualificato ai quarti di finale di Coppa Toscana "rullando" le avversarie con distacchi abissali. Quarti di finali a cui il Bama partecipa in modo inaspettato, dopo aver superato la corazzata Lucca a domicilio domenica scorsa. Talmente inaspettato che i rosablu hanno dovuto disdire due amichevoli in programma giovedì e sabato, vista la previsione del week end libero. Ma libero non é, i ragazzi di Novelli saranno sul parquet di un altro top team, che si colloca immediatamente alle spalle delle strafavorite Lucca, Pielle Livorno e Firenze per il salto in serie B. I castellani però stanno mostrando una condizione già al top visto che in amichevole hanno prima superato la Virtus Siena e poi impattato a San Miniato, entrambe compagini si serie B. Il roster gialloblu ha subito la perdita di Belli, Montagnani, Puccioni e Papi, molto ben rimpiazzati da Zani (ex Legnaia) e Terrosi (ex serie B ad Empoli). Con loro gli ottimi giovani Tozzi, Daly, Cantini, Andrea Belli ed i pretoriani Verdiani e Delli Carri. Una squadra spumeggiante, dall'attacco prolifico, con putni nelle mani da parte di tutto il roster. Il Bama scenderà al PalaBetti con l'unico obiettivo di far bella figura, come era successo a Lucca. Cappa e compagni sono consapevoli dell'inferiorità rispetto all'avversario, ma altrettanto consapevoli quanto il blitz sia difficile, ma non impossibile. Due stagioni fa, sempre nei quarti, i rosablu espugnanro il PalaBetti guadagnando le final four. Palla a due alle ore 18,00.