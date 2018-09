Piana : capannori



"Bartolomei persona preparata, ma è presto per fare nomi sul candidato del centrodestra"

giovedì, 20 settembre 2018, 17:38

"In merito alle recenti notizie che circolano su media e social, sulla ipotetica candidatura di Tizio piuttosto che di Caio a sindaco di Capannori, reagiamo con stupore e un po' di sano umorismo, perché ad oggi non abbiamo portato avanti la trattativa o la sintesi su un nome".

Così inizia il comunicato congiunto dei responsabili comunali capannoresi dei partiti del centrodestra. La Lega, attraverso il segretario Marcella Maniglia, rompe gli indugi: "Nulla in contrario al nome che gira, quello di Salvadore Bartolomei; a Capannori è nato e cresciuto. Non ha mai nascosto le sue origini, anzi, le ha caldeggiate con orgoglio. È stato un ottimo assessore, consigliere di opposizione e attivista. Persona seria che gode della mia stima e totale fiducia. Sarei pronta a intraprendere questa battaglia contro Menesini e il Pd molto più che volentieri accanto a Bartolomei, ma finché non sarà la coalizione a decidere il nome, trovo fuori luogo oltre che di cattivo gusto, tirare in ballo nomi e persone, ignare a tutto ciò, tanto per dire qualcosa".

Dello stesso avviso il coordinatore comunale di Forza Italia e capogruppo in consiglio comunale Anthony Masini: "Ci lascia sorpresi il fatto che alcuni nomi siano comparsi pubblicamente sulla cronaca locale, in particolare quello di Salvadore Bartolomei visto che da tempo e per sua volontà ha cessato ogni impegno politico diretto. Salvadore rimane un amico stimato e sarebbe un candidato molto preparato e competitivo, ma non siamo a conoscenza, al momento, di un suo ripensamento. Una cosa è certa; quando il nome del candidato uscirà, verrà da una conferenza stampa congiunta al momento opportuno; lo faremo tutti insieme, partiti e civiche, e una volta fatto sarà quello. Fino a quel momento ogni indiscrezione sarà priva di fondamento e totalmente arbitraria".

Conclude il comunicato Paolo Ricci, portavoce di Fratelli d'Italia: "È prematuro far uscire nomi di cui non sono ancora stati vagliati e confrontati tra le forze politiche presenti in campagna elettorale. "La nostra posizione è chiara, come spiegato in una recente intervista dal nostro coordinatore provinciale Marco Chiari. Al momento insieme agli alleati stiamo lavorando sull'identikit, senza parlare di nomi".

"Certo - prosegue l'esponente del partito della Meloni - abbiamo bene in testa il nome che sarebbe, per noi, il candidato ideale, ma per arrivare a tal punto serve ancora tanto lavoro che dovrà essere svolto congiuntamente con tutti gli alleati. E poi per sposarsi bisogna essere in due. Di certo se lavoreremo bene ci sono tutte le condizioni perché il centrodestra torni a governare Capannori".