Piana



Bilancio "Estate Sicura": più episodi di violenza di genere, meno furti e rapine

sabato, 29 settembre 2018, 12:30

Si conclude oggi, con i servizi in atto nel capoluogo in occasione della tradizionale fiera di San Michele, l’operazione “Estate sicura” dei carabinieri di Lucca, che dal 1° giugno ha visto i militari dell’Arma quotidianamente e capillarmente impegnati sul territorio per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, sia nelle località di maggiore affluenza turistica, sia nelle frazioni più periferiche e isolate, dove la presenza e il servizio dell’Arma sono stati garantiti anche a coloro che per svariati motivi non si sono allontanati dalle proprie abitazioni in occasione della stagione estiva.

Quotidianamente, nei comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio, Villa Basilica, Montecarlo e Pescaglia, l’Arma ha garantito una media di 20 servizi in uniforme, per un totale di oltre 300 ore di attività esterna e di pronto intervento, distribuita nell’arco delle 24 ore. Al predetto dispositivo si sono affiancati i militari impegnati in abiti civili con compiti investigativi più specifici. Settimanalmente, come è avvenuto in occasione della giornata di ferragosto, il dispositivo sul territorio è stato reso ulteriore efficace grazie al concorso di un velivolo del X Nucleo Carabinieri Elicotteri di Pisa, il quale ha potuto fornire un contributo importante sia nell’attività di controllo della circolazione stradale, sia nelle immediate ricerche, di volta in volta attivate a seguito dei reati denunciati.

Nel complesso, con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente, nei comuni della piana di Lucca, l’Arma ha riscontrato un calo di circa il 10 per cento dei reati commessi, sia in senso assoluto, sia con riferimento a quelli inerenti la cosiddetta criminalità predatoria (furti e rapine). In controtendenza, con un leggero aumento, gli episodi di violenza di genere in ambito familiare. Senza particolari oscillazioni il numero delle contravvenzioni al Codice della Strada elevate, mentre c’è stato un lieve aumento degli incidenti stradali rilevati. Oltre 7 mila sono stati i veicoli controllati, mentre circa 10 mila persone sono state identificate. Nei confronti di oltre 40 di queste, residenti fuori provincia, è stata richiesta la misura del rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Relativamente all’attività di polizia giudiziaria sono state arrestate 41 persone e denunciate in stato di libertà ulteriori 311.

Tra queste, nella giornata di ieri: a Lucca, un cittadino peruviano di anni 20 è stato denunciato per furto in abitazione, commesso nelle ore precedenti ai danni di una donna 60/enne residente nel centro storico; ad Altopascio, un cittadino italiano di 58 anni è stato tratto in arresto perché colpito da un provvedimento restrittivo in base al quale deve espiare una pena di circa 4 anni di reclusione per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; a Capannori (LU), un cittadino italiano di anni 67, è stato denunciato in stato di libertà per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, perché controllato, con patente scaduta, alla guida di autovettura già sottoposta a sequestro amministrativo, nonché sprovvista di copertura assicurativa.