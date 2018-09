Bilancio positivo per la Festa del vino

Altri articoli in Piana

martedì, 11 settembre 2018, 15:06

Nella categoria Giovanissimi per il 57° Torneo "Settembre Lucchese" - 22° Memorial "Marco Fanucchi", la Pieve San Paolo sconfiggendo il Sextum Bientina, accede ai quarti di finale, mentre nel girone D il CGC Capezzano ha sconfitto l'Aquila S.Anna per 3-0, chiudendo al primo posto il girone

martedì, 11 settembre 2018, 14:45

Cucina, Laboratorio di Scrittura Autobiografica, Lingua Inglese, Laboratorio teatrale, Scienze, Nuove Tecnologie: Smartphone, Tablet e Social Networks, Storia dell'Arte, Igiene alimentare. Sono questi i corsi che con il nuovo anno accademico 2018-2019 propone sul territorio di Capannori 50&Più Università in collaborazione con il comune

martedì, 11 settembre 2018, 10:06

Via IV novembre sarà oggetto di lavori di straordinaria manutenzione a carico dei privati, in vista della prossima attivazione della Ztl per i mezzi pesanti in via Bernardini. Lo ha deciso la conferenza di servizi convocata dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi, a cui hanno partecipato i...

martedì, 11 settembre 2018, 08:52

Il coordinamento dei Comitati di Paganico – Capannori – Tassignano – Colognora - Montecarlo interviene in merito alla fase finale della conferenza dei servizi sull'approvazione o meno del raddoppio della Ds Smith

lunedì, 10 settembre 2018, 19:13

Variante Celtex nell'area industriale ex Mancioli di Altopascio, abbandonata e degradata da anni: la conferenza dei servizi dà parere favorevole

lunedì, 10 settembre 2018, 16:43

Torna per il terzo anno consecutivo dopo il successo delle prime due edizioni il progetto 'Tacsi – DoposQuola' gestito dalla Cooperativa Odissea con il coinvolgimento delle associazioni TuC.Am e Itaca e la collaborazione del comune di Capannori