Cantieri aperti nelle scuole di Capannori, lavori prossimi alla conclusione

sabato, 1 settembre 2018, 13:22

Quattordici interventi di miglioramento degli ambienti a disposizione degli alunni conclusi o che saranno portati a termine entro la prima campanella del 17 settembre, tante piccole manutenzioni effettuate e sette ulteriori interventi programmati. È quanto emerso dal punto della situazione che il sindaco, Luca Menesini, e l'assessore all'edilizia scolastica, Francesco Cecchetti, ieri (venerdì) hanno fatto assieme ai tecnici comunali nel corso di una serie di sopralluoghi nei plessi.



"La nostra amministrazione comunale continua a compiere importanti investimenti nell'edilizia scolastica perché rappresenta una delle nostre priorità – commenta il sindaco Luca Menesini -. Vogliamo che tutti gli ambienti siano sempre più a misura di bambine e bambini, perché un utilizzo funzionale degli spazi è una condizione rilevante per un miglior raggiungimento delle finalità educative. Una scuola curata, inoltre, contribuisce a trasmettere il messaggio dell'interesse dell'amministrazione verso questo settore e tematiche. Ci tengo inoltre a ricordare che grazie ai progetti presentati dell'amministrazione comunale arriveranno 18 milioni di euro dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la realizzazione di tre nuovi edifici a San Leonardo in Treponzio, Capannori e Camigliano".



I lavori in corso. È alle battute finali la sostituzione degli infissi alla scuola secondaria di San Leonardo in Treponzio grazie a un finanziamento della Regione Toscana attraverso la Provincia di Lucca. Nuove finestre antirumore vengono installate in tre aule al piano terra, nei locali della segreteria e presidenza. All'ingresso vengono sostituite le porte. È inoltre prevista a breve la tinteggiatura dei servizi igienici della scuola secondaria di Camigliano. Alla primaria di Lammari si stanno realizzando una bussola, ossia una struttura interna per accogliere i bambini durante i periodi di brutto tempo, e una pensilina esterna. Anche alla primaria di Segromigno in Piano si sta realizzando una bussola; in questo modo si arretrerà la porta di accesso a un'aula rendendo più fruibile la via di fuga in caso di emergenze.

All'infanzia di Badia di Cantignano viene ricavata una nuova aula, mentre all'infanzia di Carraia è in corso il ripristino della pavimentazione in autobloccanti nel cortile e l'installazione di ombreggianti alle finestre. All'infanzia di Capannori, infine, è in corso l'intervento di riqualificazione dell'area da gioco esterna in gomma colata e di installazione di ombreggianti nelle aule.



I lavori conclusi. Durante questa pausa estiva delle attività, alla scuola primaria di San Ginese di Compito è stata ampliata l'area in gomma colata e sono state apportati miglioramenti nello spazio esterno pavimentato in palestre di porfido e all'accessibilità. La primaria di Capannori è stata interessata dai lavori di riqualificazione dell'area da gioco esterna situata a sud dell'edificio; è inoltre stato realizzato un nuovo tratto di recinzione interna con annesso cancello. Alla primaria di Massa Macinaia sono state imbiancate varie aule e la parete esterna dove si trova la targa "Scuola senza zaino". Lavori completati anche alla scuola dell'infanzia di Castelvecchio di Compito dove è stato tinteggiato il locale mensa e alle scuole dell'infanzia di Colognora, Marlia e Lappato dove sono state sostituite le veneziane.



I lavori in programma. L'amministrazione ha già programmato ulteriori interventi nelle scuole che saranno realizzati prossimamente. Alla scuola secondaria di Capannori sarà realizzato un front office per il personale non docente e si installerà una porta divisoria tra le due "aule del sole". Alla secondaria di Lammari si riqualificherà l'area esterna sul lato est dell'edificio e sarà realizzata una nuova rampa accessibile alle persone con disabilità. Alla primaria di Segromigno in Piano saranno effettuate opere di manutenzione dell'impianto idrico. Interventi previsti anche alla primaria di Pieve San Paolo, con opere di miglioramento della prevenzione contro gli incendi, e alla primaria di Gragnano, con una nuova uscita di sicurezza nel locale mensa. Due opere, infine, riguarderanno le scuole dell'infanzia: a Borgonuovo sarà realizzata una nuova uscita di sicurezza, dotata di rampa accessibile, nella mensa; a Badia di Cantignano sarà realizzato un intervento nel perimetro esterno per eliminare l'umidità di risalita.