Capannori, passaggi pedonali rialzati per 12 strade comunali

lunedì, 3 settembre 2018, 13:22

Indurre gli automobilisti a contenere la velocità di percorrenza di alcuni tratti stradali e consentire ai pedoni di muoversi in condizioni di maggiore sicurezza. Questi gli importanti obiettivi che l'amministrazione comunale intende raggiungere con l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati su alcune viabilità comunali che attraversano centri abitati. I lavori per la realizzazione di queste opere di moderazione del traffico, che prevedono un investimento di 50 mila euro, inizieranno nel mese di ottobre.

Gli attraversamenti pedonali rialzati saranno realizzati su 12 strade comunali in prossimità di edifici scolastici, chiese, centri commerciali e luoghi ritenuti sensibili dove nonostante il limite di 50 Km/h i veicoli transitano ugualmente a velocità sostenuta.

"Andiamo a realizzare un intervento significativo per migliorare la sicurezza stradale, nell'ambito del progetto 'Strade sicure' a favore, in particolare, degli utenti deboli della strada come bambini, anziani e disabili, poichè gli attraversamenti pedonali rialzati saranno posizionati proprio nei pressi di luoghi maggiormente frequentati da queste persone - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni-. Al momento questi dispositivi finalizzati a moderare la velocità dei mezzi in transito, interesseranno dodici strade, ma non escludiamo direalizzarli anche su altre viabilità comunali".

Gli attraversamenti pedonali rialzati saranno realizzati in via del Popolo a Capannori, in via delle Ville e in via Villa Fontana a San Colombano, in via Nuova e via di Piaggiori (2) a Segromigno in Monte, in via di Petrognano a Petrognano, in via del Marginone a Tassignano, in via del Chiasso a Lammari, in via Nuova e via dei Centoni a Colle di Compito e in via Fillungo a Guamo.