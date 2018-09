Capannori si rifà il look: iniziati i lavori in piazza Aldo Moro

Altri articoli in Piana

mercoledì, 5 settembre 2018, 11:55

Ieri sera prima assemblea pubblica sul controllo di vicinato. Accanto al sindaco Leonardo Fornaciari c’erano il comandante della polizia municipale Leonardo Bandettini, il consigliere per la sicurezza Antonio Fasiello, e la giunta al completo

mercoledì, 5 settembre 2018, 11:00

Domenica 9 settembre alle 21.15, al Centro Diurno Anziani “Il Girasole”, si terrà il tradizionale concerto in onore della natività di Maria Santissima Patrona di Rughi, organizzato dall’assessorato alla cultura del comune di Porcari e dalla Comunità Pastorale Parrocchiale Porcari-Rughi-Padule

mercoledì, 5 settembre 2018, 10:54

Con le partite giocate ieri, martedì 4 settembre, hanno iniziato a definirsi i quarti di finale del 24esimo Trofeo Memorial Antonio Cordischi. Grazie ai successi di ieri infatti, Pisa, Tau calcio, Atletico Lucca e Pistoiese hanno ottenuto il pass per la fase a eliminazione diretta del torneo che si sta...

martedì, 4 settembre 2018, 17:34

Sette gare fra i cieli, sfruttando le correnti e i venti, per decretare il pilota più bravo d'Italia. È questo il XXXI Campionato Italiano di volo in mongolfiera che, con la presentazione e il briefing assieme agli equipaggi, ha preso il via oggi (martedì) all'aeroporto di Capannori aprendo la Festa...

martedì, 4 settembre 2018, 16:47

Pioggia di goal per la Fiorentina, che vince per 15 a 1 contro il San Marco Avenza. Vissuta e giocata fino all'ultimo minuto la partita fra Pontedera e Venturina Calcio, finita poi 3 a 2 per i granata.

martedì, 4 settembre 2018, 16:08

Sono in funzione le sei telecamere di videosorveglianza ad alta definizione recentemente installate dall'amministrazione comunale al parco pubblico di Capannori per aumentare la percezione di sicurezza di tutti coloro che frequentano questa area verde situata nel centro del capoluogo