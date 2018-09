Piana



CasaPound, inaugurata la sede a Marlia: "Grande attenzione per le elezioni di Capannori del prossimo anno"

domenica, 30 settembre 2018, 10:30

E' stata inaugurata ieri la nuova sede di CasaPound Italia sulla Piana di Lucca, a Marlia in via della Chiesa. "E' stata scelta Marlia - dichiara Fabio Barsanti, coordinatore provinciale e consigliere comunale a Lucca - perché è una frazione importante di Capannori. Qui CasaPound ha raccolto un ottimo risultato alle scorso elezioni nazionali, a riprova che esista già uno zoccolo duro di simpatizzanti. Dal risultato storico di Lucca dello scorso anno - continua Barsanti - dove CasaPound ha raccolto l'8% dei voti, sono andate aumentando le richieste di presenza sul territorio capannorese. Abbiamo risposto a questa richiesta".

Nei locali di via della Chiesa, oltre alla sede politica trovano posto lo spazio "Il Rapace" e la sede della raccolta alimentare che CasaPound porta avanti da tre anni in favore delle famiglie italiane in difficoltà. "Finalmente potremmo migliorare il servizio che diamo a quaranta famiglie - afferma Eugenio Santelli, responsabile della nuova sede - e aiutare ancora più persone. La raccolta alimentare si basa sull'aiuto volontario dei nostri militanti e simpatizzanti, e di tutti coloro che vogliono aiutare gli italiani in difficoltà. Una volta al mese, ogni mese, consegniamo i pacchi destinati alle famiglie".

Durante l'apertura Barsanti ha anche commentato le elezioni amministrative del 2019 a Capannori: "Consideriamo quello di Lucca e Capannori come un unico grande territorio, con storia, problemi e soluzioni comuni. Sappiamo quindi che il favore popolare di cui godiamo a Lucca esiste anche a Capannori, e queste persone ci chiedono di candidarci qui il prossimo anno. Diciamo subito che avremo grande attenzione per queste elezioni, anche se ancora nessuna decisione è stata presa in merito".