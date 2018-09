Piana



Collegio unificato dei docenti, giovedì le scuole di Capannori discutono di azioni e strategie comuni

martedì, 25 settembre 2018, 15:21

L’anno scolastico 2018/2019 a Capannori inizia all’insegna dell’unità, della condivisione e della collaborazione fra le scuole. I dirigenti e i docenti dei quattro istituti comprensivi di Capannori, San Leonardo in Treponzio, Lammari e Camigliano si sono infatti dati appuntamento giovedì 27 settembre alle ore 16.30 nell’auditorium di San Romano a Lucca per un collegio unificato. Al centro della discussione ci sarà il “Patto per la scuola” di Capannori, il documento che definisce i principi di azione da perseguire in maniera integrata e costituisce e coordina l’insieme degli strumenti di raccordo operativo tra le politiche e i servizi del Comune e le progettazione degli istituti. All’ordine del giorno ci sono anche i temi della valutazione e della formazione. È attesa la partecipazione di circa 400 persone; proprio per questo è stato deciso di tenere l’incontro nella sala lucchese.

“Una delle peculiarità del ‘Patto per la scuola’ è quello di mettere in comune competenze e risorse per migliorare la qualità dell’offerta scolastica di Capannori – commenta l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti –. Si tratta di un metodo di lavoro fondato sulla sinergia, che si può considerare una vera e propria eccellenza. Non è un caso se il patto, attivo dal 2009, è stato rinnovato e integrato con migliorie lo scorso febbraio grazie alla fondamentale collaborazione fra Comune, istituti comprensivi e liceo scientifico ‘Majorana’. Fa quindi enorme piacere che anche questo anno scolastico si sia aperto sotto questo spirito”.

Il collegio dei docenti unificato si aprirà coi saluti istituzionali dei Comuni di Capannori e di Lucca e dell’Ufficio scolastico territoriale. La giornata proseguirà con l’introduzione del moderatore dei lavori, Nicola Preziuso, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari. Giovanni Roberi del Miur (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) parlerà poi di “Attuazione della valutazione di sistema alla luce della legge 107/2015). Tina Centoni, dirigente dell’istituto “Carlo Piaggia” di Capannori e Gioia Giuliani, dirigente dell’istituto comprensivo di Camigliano, proseguiranno il collegio trattando del Patto per la scuola. Parteciperà anche Vincenzo Peluso, dirigente dell’istituto comprensivo “Don Aldo Mei” di San Leonardo in Treponzio. Seguirà un dibattito.

