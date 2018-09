Piana : porcari



Controllo di vicinato, cittadini pronti a fornire sostegno alle forze dell'ordine

mercoledì, 5 settembre 2018, 11:55

“Porcari è un luogo tranquillo, dove la qualità della vita è buona. Siamo costantemente in contatto con il sindaco, sempre molto attento alla questione sicurezza. La rete di videosorveglianza è stata ben sviluppata e mi è stato promesso che sarà ulteriormente implementata, con nuove telecamere alle porte di accesso del paese. Certo, i reati contro il patrimonio esistono anche qui e penso che il controllo divVicinato possa rappresentare un valido strumento di prevenzione. Anche il comandante provinciale, molto sensibile e attento al fenomeno dei reati predatori, ha inteso intensificare e aumentare le forze dispiegate sul territorio”.

Sono le parole pronunciate dal comandante della stazione dei carabinieri di Capannori, Antonio Frascella, davanti ai residenti della zona 167 che ieri sera (martedì 4 settembre) hanno partecipato alla prima assemblea pubblica sul controllo di vicinato. Accanto al sindaco Leonardo Fornaciari c’erano il comandante della polizia municipale Leonardo Bandettini, il consigliere per la sicurezza Antonio Fasiello, e la Giunta al completo.

“Il controllo di vicinato altro non è che una gestione della nostra sicurezza in modo moderno - ha detto il sindaco - perché grazie alla tecnologia andiamo a coinvolgere le persone più sensibili e che intendono dare il loro contributo per migliorare la qualità della vita di tutti. Questa attività non prevede un livello di reattività immediata delle Forze dell’Ordine - per questo ci sono i numeri di emergenza che tutti conoscono - ma può diventare un valido strumento di indagine per gli inquirenti. Il servizio segue un protocollo ben preciso dettato dalla Prefettura: vengono nominati dei referenti per ogni gruppo che hanno il compito di raccogliere e fare una prima scrematura delle informazioni che provengono dai vicini di casa. Tutto ciò che ha una reale fondatezza viene trasmesso alla Polizia Municipale, che a sua volta allerta le Forze dell’Ordine. Le telecamere - ha concluso Fornaciari - sono un deterrente importante, ma credo che la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini nell’osservazione costante del proprio quartiere sia un grande valore aggiunto per prevenire fenomeni di degrado e microcriminalità”.

Nel corso della riunione sono state raccolte le adesioni per la nomina dei coordinatori del gruppo e non appena installata l’apposita cartellonistica il servizio potrà partire. Le prossime assemblee sono previste per il centro del paese, Rughi e il Padule.