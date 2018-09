Piana



Coppa Toscana, Bama affronta Audax

sabato, 15 settembre 2018, 09:56

In questo bislacco calendario di Coppa Toscana, dove il Cmc Carrara gioca due gare su tre in casa (di cui una però in campo neutro), Lucca tutte e tre tra le mura amiche, Bama e Audax Carrara invece due fuori ed un in casa, c'é una piccola emozione. Riguarda il fatto che il match, appunto, tra Bama Altopascio e Audax si disputerà domani, al vecchio PalaBox altopascese prima di trasferirsi per le gare di campionato al PalaBridge di Ponte Buggianese.



I match di Coppa possono essere disputati in via Marconi, teatro di epiche battaglie e piccole/grandi imprese rosablu che in quel piccolo impianto hanno ottenuto tre promozioni, sospinti dal tifo infernale dei soli 120 spettatori che potevano assistere. Bando agli "amarcord" il match servirà moltissimo a coach Novelli ed ai suoi assistenti per tastare il polso alla squadra, dopo aver introdotto nuovi giochi offensivi e soluzioni difensive. Sì, ok, ci saranno i carichi di lavoro da smaltire, le gambe imballate, ecc.



Argomento di quotidiana disquisizone, Ma questo é un minimo comun denominatore per tutti i team quindi parlarne é solo aria fritta. Gli apuani (C SIlver) l'anno passato hanno disputato un campionato con qualche sofferenza di troppo, hanno quindi inserito a palla in movimento il lungo Bianchini, buonissimo tiro dalla media. Quest'anno invece hanno ingaggiato il centro , proveniente dalle Marche, Servadio: un 2,02 dotato di buona tecnica. Possono contare inoltre su due tiratori di striscia come Bertuccelli e Viola, nonché sull'atletismo di Menicocci. Tutto ruoterà comunque attorno a capitan Valenti, playmaker dalla tecnica sopraffina che fa dello step back- arresto e tiro la sua arma preferita, nonché mortifera.



Per il Bama ci sono ancora problemi muscolari per Ben Lazzeri, tenuto a riposo negli ultimi allenamenti, mentre nel roster, dopo l'addio di Maiolini per lavoro, é stato reintegrato Alessio Poggetti, un "pretoriano"che ha indossato la casacca rosablu fin da quando era bambino. Palla a due alle ore 18,00. Un'occasione per i tifosi rosablu di vedere giocare davvero in casa la loro squadra, prima del consueto "esilio".