Piana



Coppa Toscana, Bama supera Cmc Carrara

domenica, 9 settembre 2018, 11:14

CMC CARRARA 65

BAMA ALTOPASCIO 70

(16-14; 30-37; 44-53; 65-70)



Arbitri: Melai e Sgherri



BAMA: Lombardi 4, Orsini 7, Canciello 4, Baroncelli 13, Cappa 13, Bonari, Pantosti 8, Bini Enabulele, Meucci 2, Lazzeri 7, De Falco 12. All. Novelli



Oggi ricorre il ventennale dalla scomparsa del miglior artista musicale italiano di sempre (Lucio Battisti). E' doveroso quindi commentare il debutto stagionale del Bama con un "...le discese ardite ... e le risalite ...". L'inizio vede infatti i rosablu un pò impacciati di fronte alla difesa di Carrara, sicuramente una delle favorite per la promozione in Gold, in pieno "Diamanti style". A ciò va aggiunto che le mani di Cappa & co. al momento sono freddine. 7 a 0 per i teorici (si giocava a Pietrasanta) padroni di casa, e ci vogliono ben 4'48" per vedere il primo canestro del Bama con De Falco in avvicinamento al ferro. Da lì gli altopascesi iniziano a sbloccarsi ed a crearsi tiri aperti arrivando ad un'incollatura (16-14) al primo fischio.



Seconda frazione e le cose vanno decisamente meglio. Alcuni contropiedi permettono canestri facili mentre Baroncelli e Cappa (sontuoso con 4 su 4 dall'arco) colpiscono dai 6,75. La difesa altopascese inizia a mordere non concedendo tiri facili.



Terza frazione e gli apuani si tengono in scìa grazie soprattutto ad un Fontanelli chirurgico (26 punti per lui). Nei pressi della sirena 5 punti in sequenza di De Falco, due percussioni di Lazzeri e Lombardi portano il vantaggio intorno alla doppia cifra (44-53).



Ultimi 10 minuti e coach Novelli inizia con un quintetto "young" più Baroncelli. Ma sono proprio i giovani a mantenere il vantaggio finalizzando con Canciello, Pantosti e Lazzeri. RIentrano De Falco, Orsini, e Cappa (due triple in 30") e lo portano sul +13 a 1'13" dalla sirena.



The end. Anzi, no. Ultimi 73 secondi e sale alla ribalta la deconcentrazione, o meglio la frenesia, rosablu che provoca tre palle perse, con conseguente parziale Carrarese di 8 a 0, sempre con Fontanelli MVP del match. Unica nota stonata del match, oltre alla latitanza di "garra" nei rimbalzi in attacco (1 all'intervallo e 5 alla fine).



E vabbeh ... "prendila così, non possiamo farne un dramma ..." cantava il grande Lucio. Comunque nel complesso buona prova del Bama.