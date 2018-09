Piana



Coppa Toscana, debutto stagionale per il Bama Altopascio

venerdì, 7 settembre 2018, 10:53

Si svolgerà in campo neutro, domani alle 21, il debutto stagionale del Bama Altopascio in Coppa Toscana. I ragazzi di coach Novelli affronteranno il Cmc Carrara (C SIlver), non in terra marmifera per indisponibilità palasport ma alla Palestra Tommasi di Pietrasanta.



Gli avversari rappresentano un test molto impegnativo. Inanzitutto sulla panchina siede coach Mirko Diamanti un "hors categorie" per il quale ogni commento é superfluo. Oltre a ciò schiera un roster di alto livello che tenterà sicuramente di tornare in C gold dopo la retrocessione in Silver avvenuta due anni fa. L'anno scorso il team carrarese ci é andato vicinissimo (eliminato in semifinale), quest'anno ci riprova con altissime chances. Diamanti può contare sul gruppo storico formato da Fontanelli, Borghini, Mancini e il playmaker Fiaschi, quest'ultimo un lusso anche in categoria superiore. In uscita Rath e Donati, più che degnamente sostituiti dall'ala labronica Maffei e la guardia ligure Morando (tiratore di striscia), entrambi in doppia cifra l'anno passato in C Gold a Pontedera. Oltre a loro ci sarà Raffaelli, l'altr'anno in SIlver a Viareggio ed un passato alla Libertas Lucca da assoluto protagonista.



Coach Novelli darà ampio minutaggio a tutto il roster interpretando la Coppa come "warm-up" per il campionato. I 7 elementi nuovi rispetto all'anno passato obbligano il team rosablu ad apporre sulla maglietta il logo "lavori in corso". Sarà senz'altro un match appassionante dove il risultato non sarà preminente, anche se sicuramente i due roster scenderanno sul parquet per la vittoria. Come é giusto che sia.