Divieto di transito in un tratto di via di Tappo a Badia Pozzeveri

sabato, 15 settembre 2018, 21:13

Scadrà il 3 ottobre l'avviso pubblico promosso dal Comune di Montecarlo per la gestione dei nuovi orti pubblici. Il Comune ha aderito al progetto 100.000 orti in Toscana promosso dall'ente regionale che prevede l'utilizzo e la riqualificazione di terreni pubblici incolti per la realizzazione di orti urbani

sabato, 15 settembre 2018, 16:02

Lunedì prossimo sarà sciopero delle donne delle pulizie al Comune di Capannori, il motivo è il ritardo e parzialità dei pagamenti da parte dell'azienda. La ditta è la ISS di Padova che si è aggiudicata l'appalto delle pulizie del Comune di Capannori ed altri servizi. Parla Bindocci della Uil

sabato, 15 settembre 2018, 14:54

Proprio negli scorsi giorni si sono conclusi i lavori del primo lotto funzionale, che hanno visto un investimento dell'amministrazione comunale di 276 mila euro. La piscina potrà quindi riprendere l'attività sportiva da mercoledì 19 settembre alle ore 8

sabato, 15 settembre 2018, 14:29

Rifiuti, mensa, trasporto, scuola materna e asilo nido: Altopascio si conferma come uno dei comuni in cui, a parità di popolazione e contesto sociale, le tasse costano meno, a fronte di un aumento dei servizi offerti al cittadino. Partendo dalla Tari, nel 2018 sono 450 le famiglie altopascesi che possono...

sabato, 15 settembre 2018, 12:08

Si è svolto da giovedì 13 a sabato 15 settembre nell'auditorium del Centro Sanitario di Capannori, il secondo modulo del 13° corso di formazione ed aggiornamento professionale in Medicina dei Viaggiatori organizzato dal Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest - ambito di Lucca

sabato, 15 settembre 2018, 09:56

In questo bislacco calendario di Coppa Toscana, dove il Cmc Carrara gioca due gare su tre in casa (di cui una però in campo neutro), Lucca tutte e tre tra le mura amiche, Bama e Audax Carrara invece due fuori ed un in casa, c'é una piccola emozione.