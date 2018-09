Piana : capannori



Enel, al via la seconda parte di lavori per il restyling della rete elettrica a San Gennaro

mercoledì, 26 settembre 2018, 10:36

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che domani e venerdì effettuerà la seconda parte dell’intervento di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico di Capannori, località San Gennaro, iniziato lunedì scorso con i lavori propedeutici.

Le squadre operative dell’azienda elettrica sostituiranno alcuni conduttori aerei, attiveranno una nuova cabina e impianti di ultima generazione, su cui saranno installati anche elementi di innovazione tecnologica, più resistenti ed efficienti, per garantire qualità e continuità del servizio elettrico. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio, che E-Distribuzione ha diviso in momenti diversi, in modo da diminuire i disagi. Questo il cronoprogramma:

giovedì, 27 settembre, dalle ore 09:00 alle ore 14:00: via San Gennaro da 62 a 64/b, da 82 a 86, 79, 95, da 99 a 101a, sn (senza numero); via delle Vitialle da 8/a a 10; via di Scioppato 8, sn

Venerdì, 28 settembre, dalle ore 09:00 alle ore 12:00: via Menicucci 84, da 90 a 92, da 96 a 130a, 130c, 105, 109, 113, da 117 a 119, 123, da 127 a 131, da 135 a 155a, 155d, da 159 a 161, 167, sn; via Castello da 2 a 14, da 18 a 30, da 34 a 44, da 48 a 50, da 1 a 5a, da 9 a 17; via Celli da 4 a 6, da 12 a 22, 52, 1, 17, da 23 a 25, sn; via S. Gennaro petr da 52 a 52a, da 3 a 5, sn; via Colle 2, da 6 a 28, da 32 a 32a, 1, sn; via delle Vitialle da 2 a 6a, da 1 a 11, sn; via del Cimitero 8, sn; via di Gelli 56

Venerdì, 28 settembre, dalle ore 13:00 alle ore 16:00: via Menicucci 3, 8, da 12 a 26, da 30 a 32, da 36 a 40, da 44 a 50, da 54 a 58, da 62 a 76, da 80 a 80a, da 1 a 5, da 9 a 11, 15, da 19 a 25, da 29 a 31, 35, 39, 43, 47, da 51 a 61, da 67 a 69, da 73 a 79, 83, 87, da 93 a 97, da 101 a 103; via S. Gennaro da 62 a 64/b, da 82 a 86, 1, 79, da 93 a 95, da 99 a 101a, sn; via delle Vitialle da 8/a a 10; via di Scioppato 8, sn.

Nel mese di ottobre saranno necessarie altre due interruzioni, brevi e circoscritte, per concludere le opere. I clienti sono stati informati attraverso affissioni nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.