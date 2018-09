Piana



Enel rinnova la linea elettrica a Capannori

giovedì, 13 settembre 2018, 11:21

Questo pomeriggio, dalle ore 13:00 alle 16:00, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, effettuerà un intervento di restyling sulla linea elettrica di media tensione denominata "San Gennaro", che fornisce alimentazione alla frazione omonima e alle limitrofe località di Petrognano, Tofori, Fubbiano.

La dorsale elettrica, che distribuisce energia fino alle cabine di trasformazione per portarla poi negli esercizi commerciali e nelle abitazioni, sarà rinnovata attraverso la sostituzione della componentistica elettromeccanica, con particolare riferimento a unsezionatore automatizzato, ovvero un'apparecchiatura utile per la telegestione della linea con conseguenti benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. Nell'occasione, i tecnici dell'azienda elettrica procederanno anche al riassetto complessivo dei carichi per dotare l'area di una distribuzione elettrica equilibrata.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono un'interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per oggi pomeriggio, giovedì 13 settembre, dalle ore 13:00 alle 16:00, per alcuni gruppi di utenze delle frazioni suddette, come da dettaglio di vie e civici che segue: via Castello civ. da 2 a 14, da 18 a 30, da 34 a 44, da 48 a 50, da 1 a 5A, da 9 a 17, sn (senza numero); via del Cimitero civ. 2, 8, sn; via per Gelli civ. da 4 a 6, da 12 a 22, 52, 56, 1, 17, da 23 a 25, sn; via del Colle civ. 2, da 6 a 28, da 32 a 32A, 1, sn; via Menicucci civ. 84, da 90 a 92, da 96 a 130A, 130C, 105, 109, 113, da 117 a 119, 123, da 127 a 131, da 135 a 155A, 155D, da 159 a 161, 167, sn, 3, 8, da 12 a 26, da 30 a 32, da 36 a 40, da 44 a 50, da 54 a 58, da 62 a 76, da 80 a 80A, da 1 a 5, da 9 a 11, 15, da 19 a 25, da 29 a 31, 35, 39, 43, 47, da 51 a 61, da 67 a 69, da 73 a 79, 83, 87, da 93 a 97, da 101 a 103; via delle Vitialle civ. da 2 a 6A, da 8/A a 10, da 1 a 11, sn; via Petrognano civ. 2, da 2B a 18, da 18B a 22A, da 28 a 32, 52, 450, da 1 a 17, da 21 a 21/A, da 25B a 29A, da 33 a 49B, da 49D a 59, 63, da 63B a 65, da 69 a 95, da 99 a 109, 113, 117, da 121 a 125, 135, sn; via dei Lazzaroni civ. da 2 a 8, da 12 a 14, da 22 a 24, da 1 a 5, SN, da 5/A a 7, 11, 11B, da 15 a 27, sn; via di Tofori civ. da 2 a 14A, da 1 a 13, da 17 a 19A, 23, da 27 a 35, da 37C a 43, 47, da 51 a 55, da 59 a 65, 77, da 77B a 79, 83, 37, 63/A, da 67 a 67B, da 67D a 73, sn.

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.