Piana



Erba tagliata male sulla via di Tempagnano, insoddisfatti i residenti

mercoledì, 12 settembre 2018, 16:47

di gabriele muratori

Non si placa la voce di protesta di una serie di residenti di Tempagnano, i quali si dichiarano insoddisfatti dello stato di conservazione proprio della via omonima. "Dopo la nostra lamentela pubblicata recentemente sui giornali a riguardo l'erba alta lungo le fosse della via e che limitavano la visibilità veicolare e il normale deflusso delle acque, abbiamo constatato un repentino intervento, ma purtroppo non adeguatamente eseguito" - commentano alcuni abitanti. "Sono intervenuti gli operai a potare si le erbacce e l'alta vegetazione, ma secondo noi il lavoro non è stato accurato". Innanzitutto, secondo le osservazioni di alcuni dei residenti, la potatura non è avvenuta a fondo delle fosse, ma solo in maniera superficiale, inoltre molti sfalci d'erba sono stati lasciati proprio nelle fosse stesse. "Un lavoro troppo leggero, ci aspettavamo più accuratezza. La pulizia delle fosse è fondamentale in una zona alluvionale come la nostra". E nell'onda dell'insoddisfazione, gli stessi fanno notare anche un classico dei vizi. "Perché prima di falciare l'erba dai cigli delle strade e dalle fosse, non viene effettuato preventivamente un regolare lavoro di pulizia dai rifiuti, evitando che gli stessi siano poi sminuzzati assieme all'erba? Non scagioniamo di certo gli incivili che gettano i sacchi di spazzatura lungo la strada" - continuano i residenti della via di Tempagnano - "Ma di certo chi opera per la potatura dovrebbe completare il lavoro togliendo prima ciò che non è verde, evitando un ulteriore degrado di sporcizia lungo la strada come spesso si vede ovunque". E per ultimo ma non per ultimo, una concreta considerazione allo stato del manto stradale, in vari tratti consumato e pieno di buche, pericolose anch'esse alla circolazione stradale.