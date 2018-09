Festa dell'aria: inizia il campionato italiano di volo in mongolfiera

Altri articoli in Piana

martedì, 4 settembre 2018, 16:47

Pioggia di goal per la Fiorentina, che vince per 15 a 1 contro il San Marco Avenza. Vissuta e giocata fino all'ultimo minuto la partita fra Pontedera e Venturina Calcio, finita poi 3 a 2 per i granata.

martedì, 4 settembre 2018, 16:08

Sono in funzione le sei telecamere di videosorveglianza ad alta definizione recentemente installate dall'amministrazione comunale al parco pubblico di Capannori per aumentare la percezione di sicurezza di tutti coloro che frequentano questa area verde situata nel centro del capoluogo

martedì, 4 settembre 2018, 14:27

Il Margine di Mister Peselli si riscatta dalla sconfitta subita alla prima giornata e ipoteca il passaggio del turno, sconfiggendo con un secco 5-0 la Folgore Segromigno

martedì, 4 settembre 2018, 13:12

A Capannori, il 7 settembre alle ore 15, presso il Polo Artemisia in via dell’Aeroporto, si terrà un incontro aperto a tutti gli insegnanti per illustrare nel dettaglio i contenuti e le modalità di partecipazione al progetto, che si articola in laboratori e lezioni in classe, gite naturalistiche, visite guidate...

martedì, 4 settembre 2018, 12:07

Dopo l’ennesima telefonata ricevuta subito dopo cena è salito in macchina per andare a sincerarsi di persona della segnalazione. L’odore cattivo c’era, eccome, e il sindaco non ci ha pensato su un secondo: ha chiamato l’assessore all’ambiente Franco Fanucchi e si è recato in comune per preparare un esposto urgente...

martedì, 4 settembre 2018, 09:07

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene in merito all'ipotesi, valutata dal sindaco Luca Menesini, di aprire una moschea in via dell'Immagine a Farnocchia