Festa dell'aria: tutti gli appuntamenti del fine settimana

sabato, 8 settembre 2018, 14:27

Sono tanti gli eventi in programma oggi (sabato) e domani alla Festa dell'Aria, manifestazione dedicata al volo che si svolge all'Aeroporto di Tassignano. E' certamente il Balloon Glow, lo spettacolo di illuminazione notturna delle mongolfiere, in programma questa sera alle 21 una delle iniziative più attese. L'esibizione durerà circa un'ora e a seguire, come sempre, lo show proseguirà con la musica. Protagonisti di questa edizione figuranti e dj del Circo Nero. Appuntamento di rilievo anche il volo vincolato in mongolfiera, gratuito e accessibile anche alle persone con disabilità in programma domani alle ore 19 (per partecipare ci si dovrà iscrivere direttamente sul posto).

Questo pomeriggio alle 17.30 e domani alle 7 e alle 17.30 inoltre, ci saranno i voli del Trofeo Aerostatico Internazionale Città di Capannori al quale partecipano 16 mongolfiere provenienti dall'Italia e dall'estero e una special shape, la 'Fly Ship' a forma di pesce volante. In programma inoltre le esibizioni di paramotori con il recordman di velocità Raffaele Benetti (oggi alle 17.00, 18.30 e 21,30 e domani alle 7, 17.30 e 18.30), i voli di gara del campionato italiano di Acrobazia aerea in aliante (oggi fino alle 16 e domani dalle 9 alle 13) e l'esibizione di aeromodelli.

Tra i tanti eventi eventi collaterali alla manifestazione uno spazio "Gioca bimbi" e l'area enogastronomica "Cittadella del gusto", aperta oggi fino alle 24 e domani dalle 12 alle 20 dove sarà possibile effettuare degustazioni di prodotti tipici e vino a cura della Strada del Vino e dell'Olio Lucca Montecarlo Versilia.

Novità di quest'anno la presenza di un villaggio

della protezione civile dove le associazioni locali del settore esporranno mezzi, terranno dimostrazioni e forniranno informazioni sull'attività svolta.

Otto sono le associazioni presenti: Misericordia di Capannori, Misericordia di Marlia, Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito, Misericordia Santa Gemma Galgani, Vab Lucca, Gva Vorno, Associazione Nazionale Autieri d'Italia e Nucleo Provinciale Protezione Anc – Lucca.

Infine nell'area associazioni ci saranno attività a cura dei vari gruppi di volontariato capannoresi e della Civica scuola di musica di Capannori.

Inoltre sarà presente la mostra "Magnolfiera" dell'artista versiliese Alberto Magnolfi: vecchie lampadine, trasformate in piccole mongolfiere che, grazie a speciali colori fluorescenti, sono in grado di accendersi magicamente senza l'ausilio di elettricità.

Per facilitare l'accesso alla serata di oggi (a ingresso libero, come tutta la manifestazione) sarà istituita unanavetta gratuita dalla zona del Pip di Carraia (via Tazio Nuvolari) con orario continuato 19-24.

La Festa dell'Aria 2018 è promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Aero Club Lucca, Aero Club d'Italia, Aeroclub Volovelistico Toscano e Scuola Paracadutismo di Lucca

L'ingresso alla manifestazione è libero. Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.flyairevents.org.