Festa grande a Porcari per le coppie che hanno tagliato il traguardo delle nozze d'oro

sabato, 29 settembre 2018, 17:51

Cartacce, bottiglie, teli di plastica, cassette, spazzatura sparsa: i bambini di terza, quarta e quinta della scuola elementare di Badia Pozzeveri hanno ripulito le aree verdi della frazione, soprattutto quelle vicine all'istituto scolastico

sabato, 29 settembre 2018, 17:42

Torna la rassegna "Percorsi di Pedagogia Globale - Nuove Consapevolezze" promossa dal comune di Capannori e dall'associazione Paideia. In programma ci sono conferenze e presentazioni di libri che si svolgeranno a ottobre e novembre, cui seguiranno altri appuntamento nei mesi successivi

sabato, 29 settembre 2018, 13:23

Ogni paese di Capannori avrà un parco con giochi per bambini, una zona a verde, tavolini e panchine. È questo l'obiettivo del piano predisposto dall'amministrazione comunale che entra subito nel vivo grazie a un primo progetto da 250 mila euro approvato dalla giunta guidata dal sindaco Luca Menesini

sabato, 29 settembre 2018, 13:03

Grazie all'orario continuato che entrerà in vigore da lunedì 1° ottobre, la farmacia che si trova sulla via Romana, a Badia Pozzeveri (vicino al supermercato Pam), sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 (le aperture domenicali saranno invece regolate in base ai turni annuali)

sabato, 29 settembre 2018, 12:30

Si conclude oggi, con i servizi in atto nel capoluogo in occasione della tradizionale fiera di San Michele, l’operazione “Estate sicura” dei carabinieri di Lucca, che dal 1° giugno ha visto i militari dell’Arma quotidianamente e capillarmente impegnati sul territorio per garantire la sicurezza di tutti i cittadini

sabato, 29 settembre 2018, 11:43

Il gruppo consiliare M5S di Capannori prende nuovamente atto dell'incapacità dell'amministrazione comunale di Capannori nel risolvere il problema delle bollette da capogiro emesse da Ascit a titolo di conguaglio annualità 2013 e 2014