Piana



Fiorentina e Pistoiese le finaliste del Cordischi

mercoledì, 12 settembre 2018, 12:10

Sarà Fiorentina-Pistoiese la finalissima della 24esima edizione del Trofeo Memorial Antonio Cordischi. La squadra viola, tra le più accreditate secondo i pronostici della vigilia, ha battuto in semifinale, ieri sera (martedì 11 settembre), i padroni di casa del Tau calcio per 2-0. In programma questa sera, mercoledì 12 settembre, le finali: si inizia alle 18.45 con la finale per il terzo e quarto posto tra Tau calcio e Livorno e poi, alle 21, la finalissima tra Fiorentina e Pistoiese.

La partita. Niente da fare per il Tau calcio contro la Fiorentina. La compagine viola ha dimostrato per tutto l’arco del torneo di essere una tra le formazioni migliori, vincendo con facilità tutti gli incontri e pareggiando una sola partita, per 1-1 contro il Livorno, quando però entrambe le squadre erano già certe del passaggio del turno.

Dal canto suo, il Tau ha disputato un cammino di assoluto valore dimostrando di poter giocare ad armi pari anche con le formazioni professionistiche. Basti pensare che la formazione amaranto ha chiuso al primo posto il proprio girone, lasciandosi alle spalle l’altra finalista Pistoiese. I viola infatti, pur dimostrando qualche cavallo in più nel proprio motore, hanno dovuto faticare non poco prima di riuscire a piegare la resistenza dei padroni di casa.

Tau-Livorno e Fiorentina-Pistoiese di questa sera (12 settembre), concluderanno il Memorial Cordischi ma gli appuntamenti con il grande calcio ad Altopascio non finiscono. Venerdì, sabato e domenica infatti, sempre allo stadio di Altopascio, si giocherà la Cordischi cup a cui, oltre ai padroni di casa e alle prime tre classificate del Memorial Cordischi, parteciperanno anche Inter, Juventus, Sampdoria, Genoa e altre realtà legate alla galassia dei centri di formazione Inter di cui il Tau calcio è partner. Dunque un altro fine settimana dei contenuti tecnici di livello assoluto.