Piana : porcari



Fornaciari: “Pronti a dare tutte le risposte alle interrogazioni presentate”

domenica, 23 settembre 2018, 11:04

La minoranza annuncia che non mancherà al consiglio del 28 settembre? Il sindaco Leonardo Fornaciari ne prende atto e apprezza il cambio di linea. Ma ricorda ancora che esistono procedure da rispettare, che si concordano nella conferenza dei capigruppo e sono garantite a tutti dal presidente del consiglio.

“Prendo atto e apprezzo che la minoranza abbia cambiato idea, come proposto nella conferenza dei capigruppo - afferma il sindaco - il consiglio si farà come programmato il 28 e se il tempo non bastasse potremmo andare in prosecuzione a distanza di alcuni giorni. Ma non spetta a me decidere, lo faranno i capigruppo con il presidente del consiglio comunale. Nessuno - precisa Fornaciari - vuole evitare il confronto, ma non si può essere troppo rigidi e dire "o così o niente”. Ricordo che esistono anche le procedure che tutti dobbiamo rispettare: il Presidente del Consiglio garantisce tutti e anche in questo caso ha svolto bene il suo ruolo. Se poi volessimo approfondire il tema - continua - basta leggere il verbale della conferenza dei capigruppo per capire chi ha messo davvero paletti insormontabili per la trattazione degli argomenti”.

“Per quanto attiene al rispetto degli elettori - dice ancora il sindaco rivolgendosi alla minoranza - tranquillizzo che le risposte ci saranno tutte, dalla scuola fino alla Ruga, ma devo osservare e ricordare che voi stessi che, chiedendo le nostre dimissioni, avete preteso la "pena capitale", pensando solo a una parte del Paese - ossia la vostra - e dimenticando che esiste una maggioranza che ha vinto e come tale, nelle democrazie, ha diritto di governare ed essere giudicata alla fine della legislatura”.

“Non avevo dato un giudizio globale sull’opposizione - conclude Fornaciari -, avevo solo evidenziato la rigidità della minoranza in questo frangente. Ma ora rilevo e apprezzo il cambio di linea”.