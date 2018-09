Piana



Giannoni: "La smettano di fare le vittime e amministrino il paese per il quale sono stati eletti"

sabato, 29 settembre 2018, 18:41

Giannoni: "La smettano di fare le vittime e amministrino il paese per il quale sono stati eletti". Esordisce così Riccardo Giannoni capogruppo in comune di La Porcari che vogliamo e che prosegue: "Ho letto la lettera strappalacrime di Franco Fanucchi. Toccante, non c'è che dire. Mi chiedo soltanto quando la smetteranno, lui ed i suoi compagni di avventura, di fare le vittime, una settimana si una settimana no, di qualche congiura ingiusta che li sta colpendo e inizieranno, invece, ad amministrare il paese per il quale sono stati eletti, portando avanti gli impegni assunti con i cittadini!"

"Ricordo loro - aggiunge Giannoni - giusto per comodità, che hanno ottenuto il consenso dei porcaresi, promettendo: - Caserma dei Carabinieri- Rotonda in via Diaccio- Acquisto Villa Grassini- Parcheggio scambiatore in via del Centenario- Viabilità di collegamento tra Via Ciarpi e Via del Centenario per eliminare il traffico pesante in quella zona- Nuova scuola (sogno ormai allontanto per la loro ormai nota incapacità di partecipare ad un bando!!!)- Sistemazione area Cavanis- Regimazione idraulica del territorioect ect. Per il momento a parte la distruzione della Ruga, uno dei simboli del paese, l'unica opera promessa e (a breve) realizzata sarà lo sgambatoio. Un po' pochino".

"Di fronte alla inconcludenza amministrativa - incalza il capogruppo dell'opposizione - capisco quindi il tentativo di spostare l'attenzione su altro e scegliere la trita strategia del vittimismo. Il buttarsi in terra chiedendo il conforto e la compassione delle persone come fanno ormai ogni settimana inventando congiure che non esistono e creando casi sul nulla. Un vittimismo che poi stride con l'arroganza che quotidianamente mostrano, in varie circostanze, nei confronti di chi, il sottoscritto e i consiglieri de La Porcari che Vogliamo, è a sedere in consiglio grazie al voto di quasi 2000 porcaresi".

"Ieri sera - conclude Giannoni - ad esempio, più volte la Presidente del Consiglio Comunale mi ha negato la parola, limitando il diritto di un consigliere comunale a esercitare la sua legittima funzione. E invece l'ha concessa a Franco Fanucchi che ha potuto parlare e spiegare le sue ragioni (di cosa si lamenti quindi non capisco!), sebbene non avesse alcun titolo per farlo, essendosi dimesso da consigliere. Ma come vedete, a differenza di altri, non mi straccio le visti, non mi butto in terra, non faccio la vittima e non scrivo lettere strappalacrime. Ognuno ha il suo stile. In politica e nella vita!".