Grande successo al Festival del Cinema di Venezia 2018 per gli stilisti altopascesi Luca Piattelli e Katia Carmignani

lunedì, 10 settembre 2018, 16:43

Torna per il terzo anno consecutivo dopo il successo delle prime due edizioni il progetto 'Tacsi – DoposQuola' gestito dalla Cooperativa Odissea con il coinvolgimento delle associazioni TuC.Am e Itaca e la collaborazione del comune di Capannori

lunedì, 10 settembre 2018, 16:33

È John Aimo il vincitore del 31° Campionato italiano di volo in mongolfiera, che si è svolto dal 4 al 7 settembre all'aeroporto di Capannori in occasione della "Festa dell'Aria"

lunedì, 10 settembre 2018, 16:04

L'assistente arbitrale di calcio capannorese, Marco Lencioni, 29 anni, è stato ricevuto oggi (lunedì) dal sindaco Luca Menesini. Lencioni, che fa parte della sezione Lucca dell' AIA (Associazione Italiana Arbitri) è stato promosso in Serie C ed è oggi l'assistente arbitrale più alto in grado della sua associazione

lunedì, 10 settembre 2018, 08:44

In un clima di grande euforia generale e cori da stadio, in un cinema Artè a Capannori, trasformato in un piccolo Allianz Stadium, è stato tenuto a battesimo il libro sulla storia dei cinquant’anni di vita dello Juventus Club Capannori scritto da Paolo Bottari, Yuri Damiano Brugiati e Stefano Bianchi...

domenica, 9 settembre 2018, 11:14

Nel complesso buona prova del Bama al debutto stagionale, ieri sera, contro Cmc Carrara in Coppa Toscana. Tra le note stonate per gli altopascesi la latitanza di "garra" nei rimbalzi in attacco

sabato, 8 settembre 2018, 15:58

Che fine ha fatto la mongolfiera rossa con la scritta Capannori, acquistata e “mantenuta” dal comune di Capannori a suon di decine di migliaia di euro? E’ quello che si sono chiesti i consiglieri di opposizione Martinelli e Celli di Alternativa Civica