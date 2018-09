Piana



Il comune di Porcari eroga contributi per le nuove imprese

giovedì, 13 settembre 2018, 10:06

di andrea salerno

Un contributo di 2 mila euro per la costituzione di nuove imprese di qualsiasi settore economico. Il comune di Porcari, per incentivare l'apertura di nuove attività, ha deciso di venire incontro a quegli imprenditori che abbiano l'intenzione di investire sul territorio. La somma, inoltre, prevederà una maggiorazione di 1000 euro se la sede operativa della nuova impresa o l'unità locale verrà collocata a sud del binario ferroviario o a nord della direttrice individuata in via Carpi.

Per accedere al contributo è necessario presentare la domanda presso l'ufficio protocollo del comune. Questa può essere portata personalmente oppure inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.porcari@postacert.toscana.it. A partire dalla pubblicazione dell'avviso, avvenuta ieri, saranno vagliate ed eventualmente accolte tutte le domande presentate fino alla chiusura dell'avviso coincidente con l'esaurimento dei fondi previsti.

Hanno diritto di accedere ai fondi le nuove imprese aventi la sede operativa nel comune di Porcari o le aziende già esistenti che vi abbiano aperto una nuova unità locale. Di seguito sono riportate le informazioni utili alla corretta presentazione della domanda:

La domanda di ammissione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sul modello allegato (All.”A”) dovrà, essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta/impresa, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità , copia della visura camerale, e documentazione sulle spese sostenute fino all’. Dovrà contenere i seguenti dati:

a) la ragione sociale della ditta, società o impresa;

b) le generalità del legale rappresentante;

c) l’indicazione del domicilio legale, recapito telefonico, il fax , indirizzo e-mail e p.e.c.;

d) il codice fiscale e/o la partita IVA;

e) il tipo di intervento interessato (costituzione di una nuova impresa o apertura di una nuova unità locale per imprese già esistenti, specificando se l’ubicazione della nuova sede ricade nella zona a sud del binario ferroviario o a nord della direttrice individuata dalla strada comunale di “Via Ciarpi”);

g) dichiarazione di:

• essere regolarmente iscritte alla CCIAA di Lucca;

• avere un numero uguale o inferiore a 15 dipendenti

• non avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Porcari, a qualsiasi titolo;

• non aver cessato unità locali nel Comune di Porcari nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda;

• aver presentato la documentazione di inizio attività al suap

• di presentare, contestualmente alla domanda, documentazione specifica delle spese sostenute fino all’ammontare del contributo richiesto

• non avere processi fallimentari, procedure concorsuali,misure di prevenzione, o cause di divieto, di decadenza, di sospensione ai sensi della normativa antimafia

• non superare i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa rientrando l’incentivo nel regime de minimis di cui al regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006.

È possibile consultare il documento integrale sul sito del comune di Porcari - www.comunediporcari.org, nella sezione avvisi.