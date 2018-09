Inaugurata la mostra "Il sesto senso matematico"

Altri articoli in Piana

mercoledì, 19 settembre 2018, 12:53

I gruppi consiliari di Capannori elencano le motivazioni che li hanno spinti a non presentarsi in consiglio comunale, venerdì 14 settembre scorso

mercoledì, 19 settembre 2018, 12:31

Sono sette le squadre di pallavolo che sabato 22 e domenica 23 settembre parteciperanno al '1° Trofeo' Banca di Pescia e Cascina' categoria Under 16 femminile organizzato da Pallavolo Nottolini di Capannori e Porcari Volley con la collaborazione del comune di Capannori e del comune di Porcari e sponsor la...

mercoledì, 19 settembre 2018, 08:47

L'amministrazione comunale di Montecarlo ha realizzato compiutamente ed in tempi brevissimi le previsioni del piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2018/2020. In un solo anno sono stati espletati due concorsi pubblici, di cui uno riservato alle categorie protette (di cui alla L. n.

martedì, 18 settembre 2018, 14:32

Ha preso il via oggi (martedì) da Via Vecchia di Vorno a Badia di Cantignano nell'ambito del progetto 'Strade sicure' una nuova serie di lavori di asfaltatura realizzati dall'amministrazione comunale che interesseranno alcune viabilità della zona sud del territorio

martedì, 18 settembre 2018, 13:21

Stamane in comune la presentazione della tredicesima edizione della Festa dello Sport a Porcari, che si svolgerà il 29 settembre presso lo Stadio. Mentre nella scorsa edizione il tema principale della manifestazione era "lo sport per tutti", quest'anno è stato scelto come tema principali "La salute dell'uomo e dell'ambiente"

lunedì, 17 settembre 2018, 20:19

Spettacolare incidente questa mattina intorno alle ore 8.30 sulla Via San Piero nel comune di Montecarlo: un giovane, mentre stava guidando una Toyota Yaris, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell'auto mentre stava affrontando una curva e si è ribaltato