Inaugurato lo sgambatoio comunale per cani a Capannori

giovedì, 13 settembre 2018, 14:31

Il nuovo anno scolastico è ormai alle porte e dal 17 settembre gli studenti del comune di Porcari faranno ritorno in classe. Importanti novità sono previste nell'ambito del servizio mensa

giovedì, 13 settembre 2018, 12:56

C'è tempo fino al prossimo 28 settembre per partecipare al bando 2018 del servizio civile universale promosso dal Centro Nazionale per il Volontariato (CNV). I posti disponibili a Capannori nelle scuole e nelle biblioteche sono complessivamente 29 grazie a progetti promossi dal comune di Capannori in collaborazione con gli istituti...

giovedì, 13 settembre 2018, 11:21

Questo pomeriggio, dalle ore 13:00 alle 16:00, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, effettuerà un intervento di restyling sulla linea elettrica di media tensione denominata "San Gennaro", che fornisce alimentazione alla frazione omonima e alle limitrofe località di...

giovedì, 13 settembre 2018, 10:06

Un contributo di 2 mila euro per la costituzione di nuove imprese di qualsiasi settore economico. Il comune di Porcari, per incentivare l'apertura di nuove attività, ha deciso di venire incontro a quegli imprenditori che abbiano l'intenzione di investire sul territorio

giovedì, 13 settembre 2018, 10:02

Domenica nove settembre scorso, in concomitanza con l’ultima sera della Festa del vino di Montecarlo, si è conclusa l’edizione 2018 del Salotto del Vino e del Verde, manifestazione enogastronomica andata in scena nella splendida cornice del giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani, in centro a Montecarlo

mercoledì, 12 settembre 2018, 16:47

Non si placa la voce di protesta di una serie di residenti di Tempagnano, i quali si dichiarano insoddisfatti dello stato di conservazione proprio della via omonima