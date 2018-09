Piana



Incrocio dell'Osteria a Lammari, il centrodestra accusa la giunta

venerdì, 21 settembre 2018, 22:29

"Dopo l'ennesimo incidente all'incrocio dell'Osteria a Lammari, si chiede come mai il Comune non sia ancora intervenuto a migliorare la situazione, eppure nel tempo questa amministrazione ha sventolato numerosi annunci di intervento, come quello del 24 novembre 2017" lo scrive il direttivo di FdI di Capannori.



"I mesi sono passati, gli incidenti sono continuati e le soluzioni non sono state trovate. Il 4 febbraio scorso, dopo un sinistro con feriti, gli esponenti della maggioranza in consiglio comunale urlarono a gran voce che doveva essere trovata una soluzione il più presto possibile, ipotizzando semafori con videocontrollo e segnaletica migliorata" prosegue Fratelli d'Italia.

"Gli incidenti continuavano invece ad avvenire con regolarità e soluzioni, anche temporanee non si vedevano. Fino al roboante annuncio del 25 luglio: 'Semafori a chiamata all'incrocio dell'Osteria Saranno utilizzabili anche da persone non vedenti Per ora non ci sarà il controllo sulle infrazioni'. Finalmente eravamo convinti che la messa in sicurezza dell'incrocio fosse in dirittura di arrivo, ma un nuovo incidente di questi giorni e nessun intervento iniziato ci fanno pensare che la soluzione non arriverà ancora per un po' di tempo. Noi intendiamo spronare il Comune a intervenire prima che accada qualcosa di tragico presso un incrocio dove si affacciano molte attività commerciali e studi medici molto frequentati" chiude FdI.