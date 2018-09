Piana



Katia Beni madrina della seconda edizione del Tuscany Web Fest

mercoledì, 12 settembre 2018, 10:52

Sarà l’attrice comica Katia Beni la madrina della 2° edizione del Tuscany Web Fest in programma il 21, 22 e 23 settembre a Porcari (Lucca) nel Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi e nell’Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” della Fondazione Cavanis. Gli organizzatori, Emanuel Nencioni e Michela Nardi della produzione Zerocinqueottotre Cineproduzioni, stanno approntando gli ultimi dettagli dell’evento che si preannuncia sempre più internazionale.

Le opere iscritte, che in pochissimo tempo hanno superato il numero di partecipanti dello scorso anno, (oltre 100 quelle selezionate) provengono infatti da ogni parte del mondo, grazie anche alle partnership che Emanuel Nencioni è riuscito ad instaurare con importanti e blasonati festival internazionali: Carballo Interplay, Washington DC Web Fest, Miami Web Fest, Seattle Web Fest, Madrid Web Fest, Rolda Web Fest, Wendie Web Fest Hamburgh, Copenaghen Web Fest, Bilbao Serieland, Rio Web Fest, Caorle Film Festival, Care Film Fest.

Durante i tre giorni dell’evento i partecipanti potranno partecipare ad esclusivi workshop formativi e sarà possibile assistere alle proiezioni dei lavori iscritti all’Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara“ di Porcari, attrezzato come una vera e propria sala cinematografica, a 500 metri dalla Fondazione Lazzareschi (in via Roma, 121).

Questo il programma dei workshop:

Workshop produzione: Matteo Cichero, Casa di produzione cinematografica Fair Play

Workshop sceneggiatura: Andrea Muzzi, comico e regista

Workshop regia: Matteo Giulio Pagliai della Pagliai film Group

Workshop come fare un film? Bryan Thompson Fondatore del Miami Web Fest

Workshop recitazione: attrice e comica Katia Beni

Durante l’evento interviste ai partecipanti e dirette streaming. L’ingresso è libero.