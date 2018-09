Piana



La Uil si rafforza e apre due sedi a Viareggio e Porcari

sabato, 1 settembre 2018, 11:54

La UIL Area Nord Toscana rafforza i propri servizi e informa tutti i cittadini della Versilia e della Piana di Lucca che dal 3 settembre saranno attive e riapriranno al pubblico la rinnovata sede di Viareggio in via Regia n° 68 e quella di Porcari in via Pacini n°9.

"Queste nuove aperture- dichiarano Franco Borghini e Giacomo Saisi - sono fatte per garantire un miglior servizio sia ai nostri iscritti che alla cittadinanza dei due territori su pratiche come pensioni, infortuni, malattie professionali, invalidità civili, accompagnamento, assegni familiari, maternità, controllo posizione assicurativa, oltre a successioni, gestione badanti, vertenze, difesa dei consumatori e ad un qualificato centro di assistenza fiscale. Sedi dove sarà garantita la presenza di tutte le categorie della UIL".

La sede di Viareggio sarà sempre aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, mentre inizialmente la sede di Porcari resterà aperta tutte le mattine dalle 9 alle 12 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14,00 alle 17,00.

"Questo investimento - concludono Borghini e Saisi - è frutto di una crescita costante della UIL Area Nord Toscana, che sta ottenendo sempre più consensi su tutto il territorio e si sta sempre più radicando nelle provincie di Lucca e Massa Carrara".