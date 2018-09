Piana : capannori



L'asilo nido Cosimo Isola apre al territorio e a tutte le famiglie grazie a Lucca In

sabato, 29 settembre 2018, 08:51

"Sperimentiamo insieme" è il titolo dei cinque pomeriggi aperti ai bambini di tutto il territorio comunale e alle loro famiglie organizzati nel mese di ottobre nell'ambito del progetto "Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà educativa". Il Nido di Marlia Cosimo Isola offre attività ludico - ricreative per bambini da 0 a 6 anni tutti i mercoledì di ottobre (3, 10, 17, 24, 31) dalle 17 alle 19 per educare insieme alle famiglie attraverso il gioco. Rappresentano un'occasione sia per far sperimentare attività educative di qualità ai propri bambini, sia per incontrarsi e confrontarsi tra genitori, accompagnati dall'esperienza di educatrici professioniste.



"E' davvero una bella iniziativa quella che sta per partire al nido 'Cosimo' di Marlia, perché mette insieme tutta la comunità educante, i bambini, i genitori, prefiggendosi di sperimentare un nuovo modo di 'fare educazione' -afferma l'assessore alla scuola del Comune di Capannori Francesco Cecchetti-. Una opportunità in più che viene offerta ai piccoli e alle loro famiglie rispetto alla normale attività del nido realizzata nell'ambito del progetto 'Lucca in' che ha come obiettivo anche l'abbattimento del disagio sociale e vede una importante sinergia tra istituzioni e associazioni della Piana di Lucca'.



Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e con attività e molteplici: dalle letture animate ai laboratori artistici fino alle escursioni all'aperto in mezzo alla natura. Il numero massimo di bambini che possono partecipare è di 15 ed è necessaria l'iscrizione (via mail a nidocosimo@gmail.com o telefonando a 0583961320).

Le attività al nido di Marlia sono organizzate nell'ambito del progetto "Lucca In". Coordinato dal Comune di Lucca, vede la partecipazione di Comuni e associazioni della piana che lo stanno portando avanti per dare nuove possibilità educative alle famiglie tramite due anni di attività in asili nido, ludoteche e scuole. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 416.000 euro dopo aver vinto il bando per la prima infanzia dell'impresa sociale "Con i bambini", impresa che gestisce i bandi finanziati dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato da un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.