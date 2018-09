Piana



Memorial Cordischi: oggi i quarti di finale

giovedì, 6 settembre 2018, 10:27

Con le partite giocate ieri, mercoledì 5 settembre, si è chiusa la fase a gironi del 24esimo Trofeo Memorial Antonio Cordischi. Due le partite che si sono disputate allo stadio di Altopascio. Grazie allo 0-0 non privo però di emozioni contro il Venturina, la Sestese è riuscita a mantenere il secondo posto del gruppo B e ai quarti di finale affronterà i padroni da casa del Tau. Pareggio anche nel big match che vedeva di fronte Livorno e Fiorentina. Entrambe già qualificate per la fase eliminazione diretta, viola e amaranto si sono sfidate per il primo posto nel girone. Ne è venuto fuori un frizzante 1-1 che ha premiato la Fiorentina che chiude al primo posto il gruppo A in virtù della migliore differenza reti.

Tutti in programma oggi (6 settembre) i quarti di finale. Si parte alle 17:30 con Fiorentina – Atletico Lucca; si prosegue poi alle 18:45 con Pontedera – Pistoiese; alle 20, Tau – Sestese; chiude il quadro il derby Pisa – Livorno con inizio alle 21:15.

Il torneo riprenderà poi lunedì 10 con le semifinali e mercoledì 12 con le finali per quarto e terzo posto (ore 18:45) e la finalissima alle 21.

Risultati di mercoledì 5 settembre

Venturina – Sestese 0-0

Fiorentina – Livorno 1-1 Marcatori: Durante, Di Paola.