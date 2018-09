Piana



Memorial Cordischi, pareggio tra Tau e Pistoiese

sabato, 1 settembre 2018, 11:10

Si conclude con un bel pareggio il match d'esordio del Tau Calcio Altopascio nel Trofeo Memorial Antonio Cordischi, il torneo organizzato dalla società amaranto e riservato alla categoria Giovanissimi B giunto alla sua 24esima edizione. La formazione di casa ha impattato per 1-1 con la Pistoiese, al termine di un match spettacolare e ricco di emozioni. La seconda giornata si era aperta con la vittoria del Pisa sull'Atletico Lucca, con i nerazzurri che hanno la meglio solo su rigore nei minuti finali dopo aver colpito due legni nel primo tempo. Vittoria senza storia per l'Affrico invece che ha sconfitto 5-0 il Maliseti. Finisce invece sullo 0 a 0 la partita tra San Miniato Siena e Pontassieve.



Tre incontri in programma anche per la giornata di oggi, sabato 1 settembre. Alle 17:30 il Livorno scenderà in campo contro il San Marco Avenza; alle 18.45 spazio alla Fiorentina contro lo Sporting Arno; chiude la giornata la sfida delle 20 tra Pontedera e Poggibonsese. Il Cordischi proseguirà poi anche domani, domenica 2 settembre, con quattro appuntamenti di grande interesse. Il programma degli incontri sarà aperto alle 17.30 da Pisa-Maliseti, a cui seguiranno Atletico Lucca – Affrico alle 18.45, Tau Calcio – San Miniato alle 20 e, in chiusura, Pistoiese – Pontassieve con calcio d'inizio alle 21.30.



RISULTATI



Pisa - Atletico Lucca: 1 - 0. Marcatori: Hamza Dagistan.

Maliseti Tobbianese - Affrico: 0 - 5. Marcatori: Fiorini, Fabbrizi, Bernini Pinzani, Bonacchi, Le Grottaglie.

Tau Calcio Altopascio - Pistoiese: 1 - 1. Marcatori per il Tau: Casani. Per la Pistoiese: Varveri.

San Miniato Siena - Pontassieve: 0 - 0.