Memorial Cordischi: terza giornata nel segno di Livorno, Fiorentina e Pontedera

domenica, 2 settembre 2018, 12:02

Livorno e Fiorentina vincono senza storia, segnando, rispettivamente, 7 e 9 reti contro il San Marco Avenza e lo Sporting Arno. Più movimentato, invece, l'incontro tra Pontedera e Poggibonsese, con la formazione granata che ha dominato l'intera partita, finita poi sul 4 a 2.

Quattro incontri in programma per la giornata di oggi, domenica 2 settembre. Alle 17.30 il Pisa scenderà in campo contro il Maliseti Tobbianese; alle 18.45 spazio all'Atletico Lucca che dovrà vedersela con l'Affrico. Doppio appuntamento, poi, in serata: Tau Calcio-San Miniato Siena (ore 20) e Pistoiese - Pontassieve (ore 21.15).

Il Cordischi proseguirà poi anche domani, lunedì 3 settembre, con altri quattro appuntamenti di grande interesse: Livorno - Sporting Arno (ore 17.30), Fiorentina - San Marco Avenza (ore 18.45), Pontedera - Venturina Calcio (ore 20), Sestese - Poggibonsese (ore 21.15).

Risultati di sabato 1° settembre

Livorno - San Marco Avenza: 7 - 0. Marcatori: Costanzi, Marcellino, Menicagli (due reti), Milano, Ndao (due reti).

Fiorentina - Sporting Arno: 9 - 0. Marcatori: Dellernia, Zhupa (due reti), Saltalamacchia, Ofoma (due reti), Milli (due reti), Jendoubi.

Pontedera - Poggibonsese: 4 - 2. Marcatori per il Pontedera: Filì (due reti), Martini (due reti). Per la Poggibonsese: Porcelli (due reti).