Piana



Montecarlo, hackerata mail dell'ufficio anagrafe

martedì, 25 settembre 2018, 09:23

Si informa la cittadinanza che è stato hackerato l'account e-mail anagrafe.montecarlo@virgilio.it si consiglia pertanto di non aprire i messaggi provenienti da tale indirizzo e di non rispondere alle richieste che vengono avanzate in quanto assolutamente non provenienti dall'amministrazione comunale.

Per ogni dubbio o informazione gli uffici comunali restano a disposizione al numero telefonico 0583229741

AVVISO - indirizzo e-mail hackerato

http://montecarlo-api.municipiumapp.it/news/avviso-indirizzo-e-mail-hackerato