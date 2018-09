Piana



Montecarlo, parte la corsa a sindaco di Simona Alfani

sabato, 8 settembre 2018, 14:48

di Eliseo Biancalana

È di Simona Alfani, 42 anni, sposata, biologa nutrizionista e insegnante di scienze e matematica, la prima candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative a Montecarlo. Al momento, nessun partito politico sostiene la candidata, che si definisce ideologicamente di centrosinistra.

Alfani ha presentato oggi la sua candidatura alla stampa, nei locali della centralissima "Piccola Enoteca" di via Roma. Nata a Vinci (Firenze) ha però sempre vissuto a Montecarlo. Laureata in scienze biologiche e con un master in comunicazione bio-sanitaria, ha fatto nella sua vita diversi lavori, tra cui quello di giornalista pubblicista. "Ho una personalità un pochino eclettica" ha detto di se stessa, spiegando di avere numerosi hobby, dalla poesia alla danza.

Alle prossime elezioni si candiderà con una lista civica, di cui non ha voluto ancora svelare il nome. Ai giornalisti ha ammesso di aver già preso contatti con diversi partiti, ma al momento corre in solitaria, anche se resta disponibile a eventuali convergenze. In ogni caso, lei si rivolge agli elettori di tutte le forze politiche. Per la sua squadra ha affermato che cerca persone oneste e competenti che condividano il suo programma.

La candidata ha dato un giudizio positivo sul sindaco uscente, Vittorio Fantozzi (centrodestra). "Non siamo in rottura con le precedenti amministrazioni" ha detto. "Sono state fatte tante cose buone per il centro, ma possiamo migliorare - ha spiegato -. Una visione femminile secondo me non guasta a Montecarlo".

Tra i temi principali del suo programma, l'attenzione al mondo delle scuole e alla cultura, la necessità di nuovi parcheggi, la valorizzazione delle frazioni ("Montecarlo non è solo il centro" ha sottolineato). Solo su un argomento ha preso nettamente le distanze dall'attuale primo cittadino: l'immigrazione. "Un'ideologia di chiusura non è per me" ha infatti detto Alfani.