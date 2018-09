Piana



Moschea, il centro destra non ci sta e annuncia mobilitazione

giovedì, 6 settembre 2018, 16:59

Il centro destra di Capannori chiede una modifica al regolamento urbanistico che permetta al consiglio comunale di poter valutare, ogni eventuale richiesta di cambio di destinazione d’uso per edifici, come in questo caso capannoni, relativamente ad attività religiose. Una presa di posizione forte, dopo le numerose polemiche sulla domanda, presentata all’ufficio edilizia privata, dal locale centro islamico, per la ristrutturazione di un capannone in via dell’Immagine Farnocchia a Capannori, a poche decine di metri dal cimitero della frazione capoluogo.

Gli esponenti del centro destra – Alternativa Civica, Forza Italia, Udc e Energie per l’Italia – nella mozione, protocollata in questi giorni e inviata al presidente Ghilardi, esprimono tutta una serie di considerazioni a sostegno della richiesta di questa modifica all’articolo 5 del regolamento urbanistico. Intanto che, per procedere con i lavori, non sarebbe stato necessario procedere con la domanda di autorizzazioni, ma con una semplice Scia (certificazione autorizzata di inizio attività) avendo la documentazione in regola, i lavori sarebbero già partiti. E questo – secondo l’opposizione – è un’assurdità, considerato che strada dov’è collocato il fabbricato è strettissima, consente a malapena l’incrocio di due auto, non c’è parcheggio, ed una struttura questa questa creerebbe enormi disagi alla circolazione ed ai residenti nell’area. Disagi, se pur di minore entità, che oggi si verificano sulla via Romana, che ospita attualmente il centro di preghiera islamico.

“Non esiste alcuna forma di razzismo, come qualcuno vorrebbe far credere – confermano i consiglieri comunali firmatari della mozione – ma un fermo no ad una struttura di questo tipo, in aree non consoni. Occorrono parcheggi adeguati, viabilità in grado di sostenere importanti flussi di transito, se si considera poi che la preghiera, in questo caso, avviene il venerdì, giorno per tutti di lavoro e scuola. Quale caos si potrebbe creare?”

“Lo stesso sindaco alla fine di luglio aveva affermato l’impossibilità di ospitare una struttura come questa proseguono gli esponenti del centro destra – ma evidentemente erano solo uscite sulla stampa, niente più, perché di fatto, non ci risulta un atto, o qualsia altra decisione, per bloccare il progetto, una richiesta ufficiale in tale senso era stata inoltrata diverse settimane fa, ma non abbiamo ottenuta alcuna risposta, come spesso avviene. Anzi, abbiamo saputo che il professionista incaricato della progettazione va avanti nella preparazione della documentazione necessaria. Non è stato bloccato un bel niente. I “buoni uffici” di cui il sindaco decanta con la comunità islamica, di cui non abbiamo mai dubitato, non hanno permesso di concludere un bel niente. Anche in questo caso solo chiacchiere. E’ quindi necessario fare qualcosa, perché le istanze della cittadinanza, sono legittime”.

Alternativa Civica, Forza Italia, Udc ed Energia per l’Italia, chiedono quindi di avviare la procedura per l'approvazione di una variante al regolamento urbanistico, affinché sia introdotta una disciplina generale per le nuove destinazioni d'uso a scopo religioso/culturale, che comportino un notevole impatto per l'afflusso di nuovi utenti e mezzi di trasporto, sugli insediamenti esistenti e sulle varie infrastrutture. Una variante che dovrà prevedere, un’approfondita valutazione da parte del consiglio comunale, tramite lo strumento del piano attuativo e non in forma diretta come oggi ammette il vigente regolamento.