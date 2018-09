Piana



Nuova pavimentazione in parquet per la palestra della scuola primaria di Capannori

sabato, 8 settembre 2018, 10:46

Importante sinergia tra associazione sportiva Hagakure Karate di Capannori e amministrazione comunale. L'associazione sportiva presieduta da Cesare Del Pellegrino ha provveduto con un proprio investimento, su un progetto approvato dal comune, a realizzare una nuova pavimentazione in parquet alla palestra della scuola primaria 'Amelia Del Fiorentino' di Capannori che è stata anche completamente ritinteggiata al suo interno ed è stata così riqualificata e resa più confortevole e funzionale non solo per le attività sportive ma anche per le ordinarie attività del plesso scolastico. Da parte sua l'amministrazione comunale, come reso possibile da un'apposita convenzione, ha prolungato di cinque anni la concessione ad Hagakure Karate per l'utilizzo della palestra durante il pomeriggio e la sera per lo svolgimento della propria attività sportiva.

Ieri pomeriggio (venerdì) l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti insieme al presidente dell'associazione Cesare Del Pellegrino, alla presenza degli atleti di karate , ha compiuto un sopralluogo alla palestra per verificare l'intervento realizzato.

"Con questa importante opera di riqualificazione l'impianto sportivo della scuola primaria di Capannori ha fatto un ulteriore salto di qualità - afferma l'assessore Francesco Cecchetti-. In particolare, grazie alla nuova pavimentazione sarà infatti più agevole e funzionale praticare attività sportiva sia per gli alunni sia per tutti coloro che frequentano la palestra. Un intervento che abbiamo potuto realizzare grazie ad un nuovo e proficuo modello di collaborazione tra amministrazione e associazioni che va a vantaggio della comunità e che vorremmo utilizzare anche in altre occasioni. Ringrazio l'associazione Hagakure Karate per la disponibilità a collaborare per rendere migliore questa struttura pubblica".

"Siamo molto soddisfatti per la sinergia che si è venuta a creare tra la nostra associazione e il Comune di Capannori – dichiara il presidente dell'associazione Hagakure Karate, Cesare Del Pellegrino -. Aver investito risorse per riqualificare la palestra della primaria di Capannorici ci consente infatti di poter utilizzare per altri cinque anni questo impianto sportivo che utilizziamo ormai da diverso tempo in orario extrascolastico per la nostra attività sportiva".