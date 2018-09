Piana : borgonuovo - capannori



Nuovo colpo al Centro Ottico Santa Gemma: via 50mila euro

martedì, 25 settembre 2018, 14:10

di eliseo biancalana

"Si ride per non piangere, non ci sono più lacrime" è il commento amaro di Alessio Pagni, il compagno di Francesca Giuntoli, la giovane titolare del Centro Ottico Santa Gemma a Borgonuovo (Capannori). Per la seconda volta in pochi mesi, il negozio è stato svaligiato dai ladri.



Stanotte, tre malviventi si sono introdotti nel Centro Ottico dopo aver forzato la porta d'ingresso, che si affaccia sulla via Pesciatina. Il sistema d'allarme è scattato alle 4.10, provocando il rapido intervento dei carabinieri. Ma quando sono arrivate le forze dell'ordine, i ladri si erano già dileguati con la refurtiva. Poco dopo è arrivata sul posto anche la titolare.

Le telecamere interne al negozio hanno ripreso i tre malfattori introdursi nel negozio. Indossavano guanti e passamontagna. Per portare via quasi tutti gli occhiali hanno impiegato solo 2 minuti. Il valore del maltolto ammonta a circa 50mila euro.

Il negozio era stato già razziato dai ladri lo scorso giugno. I responsabili del precedente colpo sono ancora oggi ignoti.