Piana



Open Day alla civica scuola di musica di Capannori

mercoledì, 12 settembre 2018, 12:19

Sabato 15 settembre alle ore 16 nella sede della 'Civica Scuola di Musica di Capannori a Zone, che da quest'anno ha il nuovo logo 'MusicZone' è in programma un Open day per la presentazione dei corsi.



Molte le proposte formative della scuola gestita dall'Associazione 'Polyphonia' con il coordinamento di Alessandro Rizzardi, che prevede corsi per tutte le età e per tutti gli strumenti. Attivi già dallo scorso anno i corsi rivolti ai piccolissimi da 0 a 18 mesi e da 18 a 36 mesi curati da Antonia Mazzantini di AIGAM (l'associazione che promuove in Italia l'innovativo metodo Music Learning Theory di Edwin E. Gordon). Dai 3 ai 6 anni è possibile frequentare il corso di propedeutica musicale per avvicinare i bambini allo studio della musica e guidarli nella scelta dello strumento. Molto ampia la gamma degli strumenti da scegliere, dal pianoforte alla batteria, dalla fisarmonica al violino, così come è possibile scegliere per i ragazzi percorsi orientati sia alla musica classica sia alla musica moderna e jazz, il tutto supportato da una solida formazione di base. Saranno inoltre attivi corsi speciali di Musica e Computer con Andrea Guzzoletti e laboratori di vario genere: orchestra didattica, orchestra jazz, coro, street band.



Durante l'Open day sarà possibile incontrare gli insegnanti, visitare la scuola e provare i diversi strumenti. La segreteria della scuola è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. Per informazioni ed iscrizioni, tel 0583 928800.