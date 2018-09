Piana



Parte il controllo di vicinato a Porcari

sabato, 29 settembre 2018, 10:25

Il servizio di controllo di vicinato è partito. Come promesso nell'assemblea pubblica che si è svolta alla scuola Orsi-La Pira lo scorso 5 settembre, l'amministrazione Fornaciari ha provveduto a installare l'apposita cartellonistica che indica la zona in cui è attivo il servizio. Per adesso la 167, ma presto anche altri parti del paese saranno coinvolte nel progetto.

La risposta dei cittadini è stata molto positiva. Sono stati individuati i responsabili di questo primo gruppo che insieme alla Forze dell'Ordine coordineranno il gruppo Whatsapp che avrà lo scopo di raccogliere e selezionare le informazioni raccolte dai cittadini del quartiere che saranno poi trasmesse agli organi di polizia.

"Diamo seguito all'impegno assunto nella prima riunione alla 167 - commenta il sindaco Leonardo Fornaciari - avendo fatto partire il servizio. Ricordo ancora che questa attività non prevede un livello di reattività immediata delle Forze dell'Ordine e quindi non smetterò mai di ricordare ai cittadini a non avere timore nel chiamare i numeri di emergenza in caso di allarme reale. Il controllo del vicinato è invece uno strumento moderno che ha soprattutto uno scopo preventivo. Credo fermamente - conclude il sindaco - che la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini nell'osservazione costante del proprio quartiere possa trasformarsi in un grande valore aggiunto per prevenire fenomeni di degrado e microcriminalità".