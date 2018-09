Piana : capannori



Per tutto il mese di settembre trasporto scolastico gratuito per gli alunni della primaria e dell'infanzia

venerdì, 14 settembre 2018, 16:43

Per tutto il mese di settembre il servizio di trasporto scolastico per la primaria e l'infanzia di Capannori sarà gratuito. È quanto ha stabilito l'amministrazione comunale visto che la zona dove si trovano i due plessi è interessata da lavori di risanamento fognario che comportano modifiche alla circolazione dei mezzi. La famiglie dei circa 100 bambini iscritti al servizio inizieranno quindi a pagare lo scuolabus a partire dal 1° ottobre.

"Siamo consapevoli che da lunedì, con l'inizio delle lezioni, potrebbero esserci delle criticità nella circolazione dei veicoli e degli scuolabus – spiega l'assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Per questo motivo abbiamo deciso che finché il cantiere sarà nella zona più vicina alle scuole, cioè per due settimane, il servizio di trasporto sarà gratuito per chi è iscritto. Allo stesso tempo ci siamo attivati per informare i genitori delle modifiche alla viabilità, anche mediante un opuscolo su cui sono riportate tempistiche e parcheggi consigliati, che sarà distribuito lunedì".

Acque Spa sta effettuando nel centro di Capannori lavori di risanamento fognario fondamentali per il miglioramento del servizio.

Per l'avanzamento del cantiere si rendono necessarie modifiche temporanee alla viabilità.

Fino al 20 settembre: senso unico in direzione sud (Tassignano) in via del Popolo e via Carlo Piaggia da piazza don Cesare Stefani a via dei Babbi. Chiuso inoltre l'incrocio lato est via Carlo Piaggia – via Romana.

Dal 20 al 23 settembre: chiusura limitata all'incrocio Carlo Piaggia – via Romana – via del Popolo. Al termine previsto il ripristino del doppio senso di marcia in via Romana e in via Carlo Piaggia.

Dal 24 settembre fino al termine dei lavori chiusa via del Popolo dall'incrocio con la chiesa fino al parcheggio di piazza don Cesare Stefani.

Le date possono subire modifiche a causa di imprevisti e in base all'andamento dei lavori e un ulteriore aggiornamento potrà essere fornito nel pomeriggio di sabato 15. Il termine dei lavori è previsto per metà ottobre.

"Stiamo sollecitando Acque spa affinché l'impresa acceleri il più possibile le fasi lavorative – aggiunge l'assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni -. Abbiamo già avuto rassicurazioni che la ditta lavorerà anche di sabato e di domenica. Da parte di tutti, infatti, c'è la volontà di causare meno disagi possibili, ferma restando la grande importanza di questi lavori in corso".

In occasione del cantiere sono stati istituiti dei divieti di sosta ma nelle vicinanze delle due scuole sono disponibili altri posti per auto: il parcheggio tra via Francesco Banchieri e via di Corte Bertolucci e i posteggi in via Carlo Piaggia zona museo Athena e in via dei Babbi. Sul posto è installata la segnaletica per indicare la viabilità alternativa.