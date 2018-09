Piana : altopascio



Premio per la vetrina più bella alla Festa del Pane

mercoledì, 5 settembre 2018, 15:24

Premio per la vetrina più bella a tema pane. Cresce l'attesa ad Altopascio per la Festa del pane, il tradizionale appuntamento che celebra uno dei simboli della cittadina del Tau che quest'anno si terrà sabato 15 e domenica 16 settembre. Tra i molti eventi in programma l'amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere ulteriormente i commercianti del centro storico che avranno la possibilità di partecipare a un photocontest dedicato alla vetrina più bella. Sarà un modo per premiare l'impegno dei negozi e, allo stesso tempo, addobbare a festa il paese, così da far respirare ancora di più l'atmosfera della manifestazione. Chi vorrà partecipare, dovrà allestire la propria vetrina a tema pane entro mercoledì 12 settembre. Al vincitore del contest andrà un viaggio per due persone.Fantasia al potere dunque per i commercianti del centro storico che saranno chiamati a sbizzarrirsi per creare l'allestimento più originale. Le vetrine delle attività che decideranno di partecipare al contest saranno tutte fotografate e pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Altopascio. Le votazioni saranno aperte da giovedì mattina (14 settembre) e si chiuderanno alle 13 di domenica 16. Il vincitore del contest sarà decretato dalla foto/vetrina che otterrà più "mi piace". Durante i due giorni di festa sarà possibile anche votare in loco, mettendo un bigliettino dentro un'apposita urna che sarà sistemata in paese. Il vincitore riceverà in premio uno smart box per due persone. La premiazione si terrà domenica 16 in piazza Ricasoli alle 16.

Il programma. Ce ne saranno davvero per tutti i gusti alla Festa del pane 2018, tra musica, negozi aperti, degustazioni a base di prodotti tipici, cultura, intrattenimento e solidarietà. Su tutti ovviamente il grande protagonista sarà il pane, con i forni in piazza della Magione (a cura di Panitaly), che permetteranno a chiunque di assaporare la magia dei prodotti appena sfornati. La manifestazione aprirà i battenti sabato 15 alle 16 con l'inaugurazione ufficiale, accompagnata dall'esibizione della banda di Altopasxio, corpo musicale "G. Zei".. A partire dalle 19, in programma aperitivi e cene in via Cavour e piazza Ricasoli, a cura dei commercianti di Altopascio. Dalle 20.30 sempre in piazza Ricasoli si terrà il concerto del Mattia Lenzi Quintet. Gran finale poi con il concerto di Dj Cioni dalle 22 in piazza Tripoli (ingresso gratuito). Domenica i forni in piazza della Magione resteranno aperti dalle 10 alle 19. Alle 10.30, sempre in piazza della Magione, lezioni di cucina su come si preparano pane, pasta e focaccia. Attesa poi per l'appuntamento delle 12.30 con "La tradizione che unisce... A tavola", pranzo della domenica preparato con i piatti della tradizione a cura dei comitati paesani di Spianate, Badia Pozzeveri e Marginone. Arricchiscono la giornata l'esibizione della Banda Bassotti Street Band, la merenda in piazza della Magione offerta ai cittadini con pane dolce e salato in formato gigante, lo stand dedicato al senza glutine, con Aic e NutriFree, e quello per le degustazioni di vino, a cura delle Tenute di Badia e della Fattoria del Teso. Di grande interesse poi la rievocazione storica della trebbiatura del grano curata dal Comitato trattori d'epoca e trebbiatura Tarabori che si svolgerà nel parco delle Mura Castellane. L'intero ricavato derivante dalla vendita del pane e dal pranzo sarà devoluto in beneficienza alle associazioni di volontariato e alle Cartias operanti sul territorio di Altopascio. Programma completo qui: www.comune.altopascio.lu.it/pa/festa-del-pane-15-e-16-settembre-2018/